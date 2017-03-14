Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 karayolu Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşen güzergahta, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri, kar ve sise karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.