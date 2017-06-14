Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99315
ALTIN
143.408
DOLAR
3.5186
STERLIN
4.4880
EURO
3.9459
'Eşek cezasına eşek hediye'
'Eşek cezasına eşek hediye'
Kenya'da 7 katlı bina çöktü
Kenya'da 7 katlı bina çöktü
Organıyla umut oldu
Organıyla umut oldu
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ 15.35 DE ARTÇI SARSINTI OLDU
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ...
Beykoz'un 'Mozart'ı
Beykoz'un 'Mozart'ı

Bolu'da FETÖ'nün 'mahrem imamı' şüphelisi tutuklandı

Örgütün Düzce'deki emniyet yapılanmasının "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da FETÖ'nün 'mahrem imamı' şüphelisi tutuklandı

Örgütün Düzce'deki emniyet yapılanmasının "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

14 Haziran 2017 Çarşamba 11:23
9 Okunma
Bolu'da FETÖ'nün 'mahrem imamı' şüphelisi tutuklandı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Düzce'deki emniyet yapılanmasının "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Murat Uğur tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün Düzce'deki emniyet yapılanmasının "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Uğur'un, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gölyaka İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yaptığı sırada soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen Uğur, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiği belirtilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BoluFETÖDüzceMahrem Imamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"PKK'nın son terör saldırısı yabancı basın tarafından gözardı edildi"
"PKK'nın son terör saldırısı yabancı basın tarafından gözardı edildi"
Fatih Tezcan'a hakime tehditten dava
Fatih Tezcan'a hakime tehditten dava
Başbakanlık Başmüşaviri Erdem adliyeye sevk edildi
Başbakanlık Başmüşaviri Erdem adliyeye sevk edildi
PKK kamplarına giden eski milletvekiline hapis istemi
PKK kamplarına giden eski milletvekiline hapis istemi
Asansörlere yeni düzenleme
Asansörlere yeni düzenleme
Adana karpuzu tescilleniyor
Adana karpuzu tescilleniyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ