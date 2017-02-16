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Bölge güvenlik toplantısı İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Ankara'da düzenlenen bölge güvenlik toplantısında, halk oylamasının huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için alınması gereken tedbirler ele alındı.

Bölge güvenlik toplantısı İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Ankara'da düzenlenen bölge güvenlik toplantısında, halk oylamasının huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için alınması gereken tedbirler ele alındı.

16 Şubat 2017 Perşembe 13:32
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Bölge güvenlik toplantısı İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında başladı

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Ankara'da düzenlenen bölge güvenlik toplantısında, halk oylamasının huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için alınması gereken tedbirler ele alındı.

Alınan bilgiye göre, halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşmesi amacıyla 8 ilde düzenlenecek bölge toplantılarının ilki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde Ankara Vilayetler Evi'nde yapıldı.

Toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ile Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Zonguldak valileri, jandarma komutanları ve emniyet müdürleri katıldı.

Toplantıda, halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi, hiçbir baskı ve tehdit ortamına maruz kalınmaması amacıyla oylama öncesi, referandum günü ve sonrasını da kapsayacak şekilde alınabilecek tedbirler görüşüldü.

Bölge güvenlik toplantılarının, bakanlık merkez birimleri, çevre illerin valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri ile sahil güvenliğin olduğu bölgelerde sahil güvenlik komutanlarının da katılımıyla İstanbul, İzmir, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Ordu'da da gerçekleştirileceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bölge Güvenlik ToplantısıIçişleri BakanıBakan Soylu
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