Boğulan öğrenciler toprağa verildi

HATAY

Gaziantep ve Şanlıurfa'ya düzenlenen gezinin ardından geldikleri Karaağaç'ta denizde boğulan Eyyüp Can Seher (16), Ramazan Duran Güven (17) için İskenderun'da, Mehmet Bilgin (16) için Antakya'nın Ovakent beldesinde, Ömer Faruk Kurter için Kırıkhan'da, Mustafa Kul için Altınözü ilçesinin Mayadalı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin morgundan alınan Eyyüp Can Seher ve Ramazan Duran Güven'in cenazeleri, İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seher'in cenazesi Çankaya Mezarlığı'nda, Güven'in cenazesi Azgınlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Seher ve Güven'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Kaymakam Ali İhsan Su, Belediye Başkanı Yusuf Civelek ile vatandaşlar katıldı.

Diğer öğrenci İzzet Zorba'nın cenazesinin de Yayladağı ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.