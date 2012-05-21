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Boğulan öğrenciler toprağa verildi

İskenderun ilçesinin Karaağaç beldesinde denizde boğulan 6 Kur'an kursu öğrencisinden 5'inin cenazeleri toprağa verildi.

Boğulan öğrenciler toprağa verildi

İskenderun ilçesinin Karaağaç beldesinde denizde boğulan 6 Kur'an kursu öğrencisinden 5'inin cenazeleri toprağa verildi.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 16:13
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Boğulan öğrenciler toprağa verildi

HATAY 

Gaziantep ve Şanlıurfa'ya düzenlenen gezinin ardından geldikleri Karaağaç'ta denizde boğulan Eyyüp Can Seher (16), Ramazan Duran Güven (17) için İskenderun'da, Mehmet Bilgin (16) için Antakya'nın Ovakent beldesinde, Ömer Faruk Kurter için Kırıkhan'da, Mustafa Kul için Altınözü ilçesinin Mayadalı köyünde cenaze töreni düzenlendi. 
İskenderun Devlet Hastanesi'nin morgundan alınan Eyyüp Can Seher ve Ramazan Duran Güven'in cenazeleri, İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seher'in cenazesi Çankaya Mezarlığı'nda, Güven'in cenazesi Azgınlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Seher ve Güven'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Kaymakam Ali İhsan Su, Belediye Başkanı Yusuf Civelek ile vatandaşlar katıldı.
Diğer öğrenci İzzet Zorba'nın cenazesinin de Yayladağı ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 08:14
Anahtar Kelimeler:
ÖğrencilerBoğulan
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