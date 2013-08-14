Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Boğaziçi Köprüsü kapatılmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bakımlarının, Marmaray açıldıktan sonra en uygun tarihte yapılacağını bildirdi.

Boğaziçi Köprüsü kapatılmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bakımlarının, Marmaray açıldıktan sonra en uygun tarihte yapılacağını bildirdi.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 08:30
662 Okunma
Boğaziçi Köprüsü kapatılmayacak
ANKARA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AA muhabirinin Boğaz köprülerinin bakımına ilişkin sorularını yanıtladı.

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinin bakımına, Marmaray açıldıktan sonra, belirlenecek en uygun tarihte başlanacağını belirten Yıldırım, İstanbulluların mağdur olmaması için bakımın mümkün olduğunca, trafik yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde yapılacağını kaydetti. Yıldırım, yapılacak planlama doğrultusunda okullar kapandıktan sonra  da bakım çalışmalarına başlanabileceğini bildirdi.

Boğaziçi Köprüsü kapatılmayacak

Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, bugün bir gazetenin internet sitesinde yer alan, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin büyük bir onarım nedeniyle 540 gün kapalı kalacağına ilişkin haberle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin rutin bakım ve onarımı amacıyla ihale ilanına çıkıldığı hatırlatılan açıklamada, bakımların yapılacağı takvimin henüz netleşmediği ifade edildi. Bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin kesin takvimin ihale sonrasında belli olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ağır bakımlar, 2012 yılında yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için yapılacak çalışmalar ise ufak çaplı rutin bakımlar olmakla birlikte, trafik akışını aksatacak bir çalışma söz konusu değildir.

Boğaziçi Köprüsü'nde yapılacak bakım çalışmalarının, okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı bir zaman diliminde yapılması planlanmaktadır. Boğaziçi Köprüsü'nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları sırasında köprünün tamamen kapatılacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bakım onarım çalışmaları süresince köprü kontrollü olarak trafiğe açık olacaktır.

İhale şartnamesinde 540 takvim günü, çalışmaların trafiği aksatmayacak şekilde ve ağırlıklı olarak trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde yapılması amacıyla belirlenmiştir."

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 08:31
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAkp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ