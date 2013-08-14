ANKARA



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AA muhabirinin Boğaz köprülerinin bakımına ilişkin sorularını yanıtladı.



Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinin bakımına, Marmaray açıldıktan sonra, belirlenecek en uygun tarihte başlanacağını belirten Yıldırım, İstanbulluların mağdur olmaması için bakımın mümkün olduğunca, trafik yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde yapılacağını kaydetti. Yıldırım, yapılacak planlama doğrultusunda okullar kapandıktan sonra da bakım çalışmalarına başlanabileceğini bildirdi.



Boğaziçi Köprüsü kapatılmayacak



Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, bugün bir gazetenin internet sitesinde yer alan, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin büyük bir onarım nedeniyle 540 gün kapalı kalacağına ilişkin haberle ilgili yazılı açıklama yapıldı.



Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin rutin bakım ve onarımı amacıyla ihale ilanına çıkıldığı hatırlatılan açıklamada, bakımların yapılacağı takvimin henüz netleşmediği ifade edildi. Bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin kesin takvimin ihale sonrasında belli olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ağır bakımlar, 2012 yılında yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için yapılacak çalışmalar ise ufak çaplı rutin bakımlar olmakla birlikte, trafik akışını aksatacak bir çalışma söz konusu değildir.



Boğaziçi Köprüsü'nde yapılacak bakım çalışmalarının, okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı bir zaman diliminde yapılması planlanmaktadır. Boğaziçi Köprüsü'nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları sırasında köprünün tamamen kapatılacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bakım onarım çalışmaları süresince köprü kontrollü olarak trafiğe açık olacaktır.



İhale şartnamesinde 540 takvim günü, çalışmaların trafiği aksatmayacak şekilde ve ağırlıklı olarak trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde yapılması amacıyla belirlenmiştir."





AA