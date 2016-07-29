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Bodrum'da FETÖ soruşturması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde adliyeye sevk edilen ve aralarında FETÖ'nün "Bodrum imamı" olarak bilinen Çağrı Acar'ın da bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

Bodrum'da FETÖ soruşturması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde adliyeye sevk edilen ve aralarında FETÖ'nün "Bodrum imamı" olarak bilinen Çağrı Acar'ın da bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

29 Temmuz 2016 Cuma 10:18
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Bodrum'da FETÖ soruşturması

 Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aralarında öğretmen, okul müdürü ve iş adamlarının da bulunduğu 14 kişi, Bodrum Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan FETÖ'nün "Bodrum imamı" olarak bilinen ve İzmir'de yakalanan "Asım" kod adlı Çağrı Acar ile Mustafa Er, Servet Öztürk, Ali Özçelik, Ceyhun Üstünel, Ali Rıza Pekdemir, Hakan Akçaalan, Kadir Kurt, Sait Gönen, Ömer Faruk Hoşdoğdu, Ali Yetimoğlu, Halil İbrahim Avcı, Osman Sargın ve Mustafa Acar tutuklandı.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 10:19
Anahtar Kelimeler:
BodrumFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖBodrum Imamıİzmir
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