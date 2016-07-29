Bodrum'da FETÖ soruşturması

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aralarında öğretmen, okul müdürü ve iş adamlarının da bulunduğu 14 kişi, Bodrum Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan FETÖ'nün "Bodrum imamı" olarak bilinen ve İzmir'de yakalanan "Asım" kod adlı Çağrı Acar ile Mustafa Er, Servet Öztürk, Ali Özçelik, Ceyhun Üstünel, Ali Rıza Pekdemir, Hakan Akçaalan, Kadir Kurt, Sait Gönen, Ömer Faruk Hoşdoğdu, Ali Yetimoğlu, Halil İbrahim Avcı, Osman Sargın ve Mustafa Acar tutuklandı.