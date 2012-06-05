Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bodrum ve İzmir'deki eş zamanlı operasyon

DP Genel Başkanı Uysal: ''Belediye başkanımızın maruz kaldığı anlayışın çok hakkaniyet ölçüsüne sığmadığı kanaatindeyim''

Bodrum ve İzmir'deki eş zamanlı operasyon

DP Genel Başkanı Uysal: ''Belediye başkanımızın maruz kaldığı anlayışın çok hakkaniyet ölçüsüne sığmadığı kanaatindeyim''

05 Haziran 2012 Salı 09:07
537 Okunma
Bodrum ve İzmir'deki eş zamanlı operasyon

     Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bodrum Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili olarak, ''Belediye başkanımızın maruz kaldığı anlayışın çok hakkaniyet ölçüsüne sığmadığı kanaatindeyim'' dedi. 

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bodrum İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bodrum Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u Muğla'da cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi. 

Kocadon'a oy vererek destek sağlayan Bodrumluları ziyaret edip hissiyatlarına ortak olmak istediğini belirten Uysal, ''Belediye başkanımızın morali gayet yerinde. Kendinden emin. Biz kendisine güvendiğimiz kadar, Türk adaletine de güveniyoruz, güvenmek istiyoruz. Türkiye'de geçmişte muzdarip olduğumuz durumlar vardı, adaletin siyaseti kuşattığına dair. Bugün ümit ederiz ki siyaset adaleti kuşatmıyordur'' diye konuştu.

Uysal, Türkiye'nin geçmişten bugüne kadar pek çok sıkıntılı dönemleri yaşadığını, ama son dönemde demokrasi, adalet mekanizmasının işleyişi, tutukluluk süreleri ve bir takım soruşturmalarla farklı gündemler meydana geldiğini kaydederek, ''Ümit ederiz bu süreç hızlı bir şekilde işler. Başta belediye başkanımız, isnat edilen suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan arkadaşlar, yöneticiler, devletin görevlileri de en kısa sürede hukukun karşısında cevaplarını verirler, milletimizin de gönlü rahatlar'' diye konuştu.

İktidara partisinin bazı belediyelerinin aldığı cezalar olduğunu, bunların tehir edildiğini savunan Uyar, şunları söyledi:

''Bir takım suçlar isnat edilirken alınmayan tasarrufların, muhalefet partililerin, bugün de bizim önemli bir belediye başkanımızın maruz kaldığı anlayışın çok hakkaniyet ölçüsüne sığmadığı kanaatindeyim. Eğer böyle bir anlayış ve algı Türkiye'de yerleşirse, demokratik hayatımızın bundan sonraki çizgisi içerisinde kalıcı izler bırakabilir.''

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 01:09
Anahtar Kelimeler:
Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ