Bodrum ve İzmir'deki eş zamanlı operasyon

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bodrum Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili olarak, ''Belediye başkanımızın maruz kaldığı anlayışın çok hakkaniyet ölçüsüne sığmadığı kanaatindeyim'' dedi.

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Bodrum İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bodrum Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u Muğla'da cezaevinde ziyaret ettiğini söyledi.

Kocadon'a oy vererek destek sağlayan Bodrumluları ziyaret edip hissiyatlarına ortak olmak istediğini belirten Uysal, ''Belediye başkanımızın morali gayet yerinde. Kendinden emin. Biz kendisine güvendiğimiz kadar, Türk adaletine de güveniyoruz, güvenmek istiyoruz. Türkiye'de geçmişte muzdarip olduğumuz durumlar vardı, adaletin siyaseti kuşattığına dair. Bugün ümit ederiz ki siyaset adaleti kuşatmıyordur'' diye konuştu.

Uysal, Türkiye'nin geçmişten bugüne kadar pek çok sıkıntılı dönemleri yaşadığını, ama son dönemde demokrasi, adalet mekanizmasının işleyişi, tutukluluk süreleri ve bir takım soruşturmalarla farklı gündemler meydana geldiğini kaydederek, ''Ümit ederiz bu süreç hızlı bir şekilde işler. Başta belediye başkanımız, isnat edilen suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan arkadaşlar, yöneticiler, devletin görevlileri de en kısa sürede hukukun karşısında cevaplarını verirler, milletimizin de gönlü rahatlar'' diye konuştu.

İktidara partisinin bazı belediyelerinin aldığı cezalar olduğunu, bunların tehir edildiğini savunan Uyar, şunları söyledi:

''Bir takım suçlar isnat edilirken alınmayan tasarrufların, muhalefet partililerin, bugün de bizim önemli bir belediye başkanımızın maruz kaldığı anlayışın çok hakkaniyet ölçüsüne sığmadığı kanaatindeyim. Eğer böyle bir anlayış ve algı Türkiye'de yerleşirse, demokratik hayatımızın bundan sonraki çizgisi içerisinde kalıcı izler bırakabilir.''