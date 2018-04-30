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Bodrum'da lisede yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir lisede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum'da lisede yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir lisede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:03
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Bodrum'da lisede yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lisede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Anadolu Lisesinde kullanılmayan rehber öğretmen odasında yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden okul yetkilileri, öğrencileri dışarı çıkarıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 

Okul yetkililerinin de müdahale ettiği yangın olay yerine gelen itfaiye ekilerince söndürüldü.

Yangında rehber öğretmen odasında maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangının çıkışıyla ilgili okulda inceleme yaptı.

Okul müdürü Bilal Turgut, yaptığı açıklamada, yanan odanın kullanılmadığını söyledi.

Yangını koridorda dolaşırken fark ettiklerini anlatan Turgut, "Yangın ilk belirlemelere göre klimadan çıkmış. Oda kilitliydi, kapıyı kırarak açtık. Yangın söndürme tüpleriyle ani bir müdahale yaptık. İtfaiye gelerek yangını söndürdü." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumBodrumda Lisede Yangın
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