Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106843
ALTIN
142.630
DOLAR
3.5367
STERLİN
4.5961
EURO
4.1209
Nur Cennet'ten "Aşksız Prenses"lere
Nur Cennet'ten "Aşksız Prenses"lere
O kadar üzgünüz ki 
O kadar üzgünüz ki 
Gönüllerin elçisi Pınar öğretmenden farkındalık projeleri
Pınar öğretmenden farkındalık projeleri
Harun Kolçak vefat etti
Harun Kolçak vefat etti
Fahri İlker’den yılın şarkısı; Hacivat
Fahri İlker’den yılın şarkısı; Hacivat

Bodrum'da 32 binada nispeten ağır hasar var

Başbakan Yıldırım, "Deprem sonrası kesin durum tespiti şu şekildedir, Bodrum'da kullanılmayan, terk edilmiş 3 yıkık bina vardır. 32 binada nispeten ağır hasar var ve bunun dışında da başkaca bir hasar söz konusu değildir." dedi.

Bodrum'da 32 binada nispeten ağır hasar var

Başbakan Yıldırım, "Deprem sonrası kesin durum tespiti şu şekildedir, Bodrum'da kullanılmayan, terk edilmiş 3 yıkık bina vardır. 32 binada nispeten ağır hasar var ve bunun dışında da başkaca bir hasar söz konusu değildir." dedi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:55
11 Okunma
Bodrum'da 32 binada nispeten ağır hasar var

Başbakan Yıldırım, "Deprem sonrası kesin durum tespiti şu şekildedir, Bodrum'da kullanılmayan, terk edilmiş 3 yıkık bina vardır. 32 binada nispeten ağır hasar var ve bunun dışında da başkaca bir hasar söz konusu değildir." dedi.

'Yunan halkına geçmiş olsun diyorum'

Yıldırım, Ege Denizi'ndeki depremle ilgili, "Yunanistan'a ve Yunan halkına geçmiş olsun diyorum. Acılar komşularla ortaktır. Sevinçler de ortaktır. Dolayısıyla komşumuzun acısını paylaşmak, komşuluğun gereğidir. Yunan halkına da geçmiş olsun. Yöneticilerine de bu vesileyle selamlarımızı iletiyoruz. Allah böyle büyük afetlerle bir daha memleketimizi imtihan etmesin diyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımDepremBodrumda DepremBodrum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İsrail'in aşırı güç kullanımını kınıyorum"
"İsrail'in aşırı güç kullanımını kınıyorum"
Depremde ölen Kurtoğlu'nun kuzeni o anları anlattı
Depremde ölen Kurtoğlu'nun kuzeni o anları anlattı
Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
'Hero' tişörtü giyen 3 kişi gözaltında
'Hero' tişörtü giyen 3 kişi gözaltında
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında 13 tutuklama
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında 13 tutuklama
Yeni Nesil Erkek Oyuncular (14)
Yeni Nesil Erkek Oyuncular (14)

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim