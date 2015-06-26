"Böcek" davasında sekizinci duruşma başladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasıyla ilgili 13 kişi hakkında açılan davanın sekizinci duruşması başladı.



Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sedat Zavar ve İlker Usta, başka suçtan tutuklu sanık Hasan Palaz, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ile müştekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Muammer Cemaloğlu, Burhanettin Sevencan ile Başbakanlığın avukatları katılıyor.



İddianamede, Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında resmi konutunun 24 Kasım 2011-29 Aralık 2011, Keçiören'deki ikametgahındaki çalışma ofisinin ise 25 Kasım 2011-29 Aralık 2011 tarihlerinde dinlendiği ifade ediliyor.



Dinleme cihazlarının, 2011'de Başbakanlığın onayı ile MİT ekibinin Erdoğan'ın Keçiören'deki ikametgahı, AK Parti Genel Merkezi, Başbakanlık Merkez Bina ve Başbakanlık Resmi Konut'taki çalışma ofislerinde, gizli dinleme ve gözetleme sistemlerine karşı teknik arama çalışmaları sırasında, çoklu prizler içine yerleştirilmiş olarak bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanıklardan Ali Özdoğan, Sedat Zavar, Serhat Demir, Ahmet Türer, Enes Çiğci ve İlker Usta'nın, "Başbakanı siyasi casusluk amacıyla dinlemek, kamu görevlisinin özel hayatın gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaları kaydetmek" suçlarından 21'er yıldan 36 yıl 6'şar aya kadar mahkumiyetleri isteniyor.



Sanıklar Harun Yavuz, İbrahim Sarı, Hurşit Gölbaşı, Seyit Saydam, Mehmet Yüksel, Zeki Bulut ve Hasan Palaz'ın ise aynı suçların işlenmesine yardım ettikleri öne sürülüyor.

