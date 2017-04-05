Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88409
ALTIN
148.293
DOLAR
3.6764
STERLIN
4.5847
EURO
3.9239
'Kostak'a yardım eli
'Kostak'a yardım eli
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
69 yaşında hafızlık eğitimi
69 yaşında hafızlık eğitimi
'Üslup uyarısı'
'Üslup uyarısı'
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

'BM toplantısı yine formaliteden ibaret kalacak'

Suriye Türkmen Meclisi Hatay Şube Sorumlusu Solak, "Bugün, Birleşmiş Milletler İdlib için toplanacak ama hiçbir karar çıkmayacak. Bu toplantı her zaman olduğu gibi formaliteden ibaret kalacak." dedi.

'BM toplantısı yine formaliteden ibaret kalacak'

Suriye Türkmen Meclisi Hatay Şube Sorumlusu Solak, "Bugün, Birleşmiş Milletler İdlib için toplanacak ama hiçbir karar çıkmayacak. Bu toplantı her zaman olduğu gibi formaliteden ibaret kalacak." dedi.

05 Nisan 2017 Çarşamba 11:19
22 Okunma
'BM toplantısı yine formaliteden ibaret kalacak'

Suriye Türkmen Meclisi Hatay Şube Başkanı Usame Solak, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 100'ü geçtiğini belirtti. 

Onlarca insanın ise dünyanın gözü önünde can çekişmeye devam ettiğini vurgulayan Solak, "Sabaha karşı insanlar yataklarında yavaş yavaş öldürüldü. Bir gün misket bombası, bir gün varil, bir gün balistik füze, bir gün de kimyasal kullanılıyor. Hepsi de sözde yasak silahlar. Suriye halkı üzerinde kullanılmayan, denenmeyen silah kalmadı." ifadelerini kullandı.

Kimyasal saldırının 2013 yılında da olduğunu hatırlatan Türkmen temsilci, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu saldırıyı sadece sözle kınadığını söyledi.

"Esed'in yaptığını herkes biliyor"

Esed rejiminin bundan güç alarak kimyasal saldırılarını devam ettirdiğini belirten Solak, şunları kaydetti:

"Yıl 2017, Esed rejimi yine kimyasal silahla insanları katletti. İnsanların bir kısmı daha enkaz altından bile çıkartılmadan Rusya, muhaliflerin kimyasal deposunun vurulduğunu açıkladı. Orada insanların elinde, çamaşır ve bulaşık deterjanı bile yokken kimyasal silah vardı iddiası dünyayı salak yerine koymaktır. İnsanlar içecek su bile bulamıyor. Bunu Esed'in yaptığını herkes biliyor. Bugün, Birleşmiş Milletler (BM) İdlib için toplanacak ama hiçbir karar çıkmayacak. Bu toplantı her zaman olduğu gibi formaliteden ibaret kalacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkmen MeclisiBMBeşşar EsedİdlibSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor
'Organize polislerin' yargılanmasına devam edildi
'Organize polislerin' yargılanmasına devam edildi
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
'Huzur 4-Türkiye' operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı
'Huzur 4-Türkiye' operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da çevik kuvveti işgal girişimi davası devam ediyor
İstanbul'da çevik kuvveti işgal girişimi davası devam ediyor
'Üslup uyarısı'
'Üslup uyarısı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ