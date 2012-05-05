BM: Terörün yapısı değişiyor

BM Güvenlik Konseyi, uluslararası terörizmin "yapısının ve karakterinin değiştiği" uyarısında bulundu.

Konsey, bu değişiklikle terör örgütlerinin organize suçlarla daha çok bağlantılı olmaya başladığını ve faaliyetlerine kaynak yaratmak amacıyla fidye istemek için adam kaçırma eylemlerine daha çok başvurduğunu bildirdi.

Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin kabul ettiği başkanlık açıklamasında, taraftar toplamak, kışkırtmak, terör eylemlerini finanse etmek ve eylemleri hazırlamak için internet ve yeni teknolojilerin kullanımındaki artıştan duyulan endişe de dile getirildi.

Başkanlık açıklamasında, terör örgütlerinin, gelir elde etmek ve siyasi kazanımlar için bazı ülkelerde adam kaçırma ve rehin alma eylemlerindeki artışa dikkat çekilerek, terörle uluslararası organize suçlar arasında artan bağlantılara işaret edildi.

