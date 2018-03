BM binası önünde Suriye protestosu

NEW YORK



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in "terörist" ilan edildiği gösteri, BM Güvenlik Konseyi toplantısının sürdüğü sırada yapıldı.



Yerlere atılan "Esed'i durdurun" yazılı pankartlar üzerinde gerçekleşen eylemde, kimyasal silah saldırısında ölen çocukları temsilen kefene sarılmış mankenler kullanıldı.



Dua ve sloganlarla eşliğindeki gösteride, BM ile ABD Başkanı Barack Obama da saldırılara tepkisiz kalmakla suçlandı. "Adalet yoksa barış da yok" sloganı atan göstericiler birlikte namaz kıldı.



New Jersey Borough Prospect Park Belediye Başkanı Mohammed Khairullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasına izin verilmesi durumunda ülkedeki can kayıplarında ciddi artış yaşanacağına dikkati çekti.



Bu protestonun, BM'ye sorumluluklarını hatırlatmayı amaçladığını belirten Khairullah, şöyle konuştu:



"Bugün Esed rejimi tarafından Suriye'de en fazla kişinin öldürüldüğü gün. BM, adaleti sağlamak ve mazlumların haklarını korumak zorunda. Suriye halkı son 2,5 yıldır BM'den beklediği yardımı göremedi. Eğer Esed'in kimyasal silah kullanmasına izin verilirse, Suriye'de öldürülenlerin sayısı kısa sürede artar. BM'yi, Esed vahşetini bir an önce durdurmaya davet ediyoruz."



Suriye asıllı olan ve 10 yıldır ABD'de yaşayan Emina Masri de Suriye'de yaşananları "utanç verici" diye niteledi. Elindeki kefene sarılmış temsili çocuk cenazesiyle protestoya katılan Masri, Arap ve Batılı ülkeler başta olmak üzere insan hakları savunucularının dahi Suriye konusunda bir girişimde bulunmadığını ifade etti.



Evde çaresiz ve üzgün bir şekilde oturmak yerine, bir şeyleri değiştirebilmek umuduyla eyleme katıldığını anlatan Masri, Suriye'deki akrabalarının çok zor şartlar altında, sürekli adres değiştirerek hayatlarını sürdürdüklerini dile getirdi.



Kadın ve çocukların da katıldığı eylem, yaklaşık 3 saat sürdü.





AA