Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Bizim onlardan alacak dersimiz yok'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Almanya'nın Anayasa Mahkemesi, nezaketsiz, hadsiz, hukuksuz bir biçimde Türkiye'nin Cumhurbaşkanına yasak getirdi. Bizim onlardan alacak dersimiz yok." dedi.

'Bizim onlardan alacak dersimiz yok'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Almanya'nın Anayasa Mahkemesi, nezaketsiz, hadsiz, hukuksuz bir biçimde Türkiye'nin Cumhurbaşkanına yasak getirdi. Bizim onlardan alacak dersimiz yok." dedi.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 09:01
574 Okunma
'Bizim onlardan alacak dersimiz yok'

 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Konya Mevlana Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara hitap etti. 

15 Temmuz gecesi yaşanan hareketliliğin ardından Konya gibi 81 ilin ayağa kalktığını aktaran Bozdağ, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Hükümetin de ayakta olduğunu söyledi.

"Şapkayı alıp kaçmak yok" diyen Bozdağ, "Cesetlerimizi çiğnemeden milletin emanetine el koyamazsınız" anlayışının her yerde egemen olduğunu vurguladı.

"Bizim onlardan alacak dersimiz yok"

Türkiye'ye demokrasi dersi veren Batılı ülkelerin sadece kendilerine demokrasi istediğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bugün Almanya'da Alman vatandaşı olan soydaşlarımız bir miting yapmak istedi. Cumhurbaşkanımız telekonferansla bağlanıp görüşlerini açıklayacaktı. Almanya'nın Anayasa Mahkemesi, nezaketsiz, hadsiz, hukuksuz bir biçimde Türkiye'nin Cumhurbaşkanına yasak getirdi. Hani demokrasi vardı? Hani ifade özgürlüğü vardı? Teröristlerin ifade özgürlüğünü savunanlar, Türkiye'de 'terörün propagandası suç olmaktan çıksın' diyen Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, Merkel, hepinize soruyorum; Türkiye'nin Cumhurbaşkanının, eli kanlı teröristler kadar ifade özgürlüğü yok mu? Sizin lügatinizde demokrasinin anlamı, teröristlere hürriyet, milletin hukukunu ve demokrasiyi savunan meşru cumhurbaşkanlarına yasak anlamına mı geliyor? Çok net, yasak koydular. Darbeyi doğru dürüst kınamıyorlar, darbecilerin karşısında milletin yazdığı destanı görmüyorlar ama Türkiye'yi, hepimizi suçlamaya devam ediyorlar. Bizim onlardan alacak dersimiz yok. Türk milletinin ve vatandaşlarımızın demokrasi bilinci, bu ayrımcı ve ırkçı Batı'dan bin defa daha üstün ve güçlüdür. Demokrasiyi de sonunda biz öğreteceğiz onlara."

Tarihi adımlar atıldı

Bozdağ, GATA'nın Sağlık Bakanlığına bağlandığını hatırlatarak askeri liselerin kaldırıldığını, imam hatipler ve dengi okulların harp okullarına girmelerinin önündeki engel, ayıp ve utancı kaldırdıklarını söyledi.

Demokrasi tarihi bakımından siyasi hayat açısından son derece tarihi adımlar attıklarına işaret eden Bozdağ, 15 Temmuz'un TSK'nın kendi içine dönük sızmalara karşı korunaklı olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Demokrasi nöbetinin finali 7 Ağustos'ta

Demokrasi nöbetini 7 Ağustos'a kadar devam ettireceklerini bildiren Bozdağ, demokrasi nöbetinin İstanbul'da bir finalle bitirileceğini anımsattı.

ABD'den Fetullah Gülen'in yakalanması ve tedbiren hapse atılması için talepte bulunduklarını hatırlatan Bozdağ, "Onlara dedik ki 'bunu Türkiye'ye iade etmeniz lazım.' Çünkü bu darbe teşebbüsünün sevk ve idaresinin bir numarası odur. Türkiye'deki bir numara farklı ama bunun bağlı olduğu bir numara odur, o sevk ve idare etmiştir. Amerika bunu biliyor mu, biliyor. Darbeyi yapanın Fetullah Gülen olduğunu biliyor. Neden, güçlü bir istihbaratı var. Eğer Amerika bilmiyorsa o zaman büyük bir Amerika ve büyük bir devlet değil." diye konuştu.

"ABD'nin izni olmadan tuvalete dahi gidemez"

Fetullah Gülen'in ABD'den kaçacağına dair bilgiler aldıklarını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"İstihbarat bilgileri var. Avustralya'ya, Meksika'ya, Güney Afrika'ya, Mısır'a ve Brezilya'ya gideceğine dair istihbari bilgileri geliyor. Çok net söylüyorum, açıkça ifade ediyorum; Pensilvanya'dan ayrılır Kanada'ya veya diğer ülkelerden birine giderse bu, Amerika izin verdiği için gitmiş demektir. Çünkü Fetullah Gülen Pensilvanya'da ABD'nin izni olmadan tuvalete dahi gidemez. Onun haberi olmadan bir yere kıpırdayamaz. Eğer oradan ayrılırsa bunun anlamı şudur; ABD Fetullah Gülen'in başka bir ülkeye gitmesine izin ve onay vermiş demektir. Bu da bizi yaralar. Bu ülkeye bu kadar büyük düşmanlık yapmış ve zarar vermiş örgütün elebaşının himayesi anlamına gelir. Bu, Türkiye-ABD arasındaki ilişkilere ve Türk halkının ABD'ye bakışına büyük zarar verir. Umuyor ve diliyoruz ki ABD artık kullanışlı bir maşa olma vasfını kaybeden bu yapının elebaşını Türkiye'ye iade eder. Beklentimiz budur. Mevlana Meydanı'ndan bu mesajı ABD'ye tekrar iletiyorum."

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 09:02
Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağKonyaCumhurbaşkanıBaşbakanGataDemokrasi Nöbetiİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ