Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Konya Mevlana Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara hitap etti.

15 Temmuz gecesi yaşanan hareketliliğin ardından Konya gibi 81 ilin ayağa kalktığını aktaran Bozdağ, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Hükümetin de ayakta olduğunu söyledi.

"Şapkayı alıp kaçmak yok" diyen Bozdağ, "Cesetlerimizi çiğnemeden milletin emanetine el koyamazsınız" anlayışının her yerde egemen olduğunu vurguladı.

"Bizim onlardan alacak dersimiz yok"

Türkiye'ye demokrasi dersi veren Batılı ülkelerin sadece kendilerine demokrasi istediğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bugün Almanya'da Alman vatandaşı olan soydaşlarımız bir miting yapmak istedi. Cumhurbaşkanımız telekonferansla bağlanıp görüşlerini açıklayacaktı. Almanya'nın Anayasa Mahkemesi, nezaketsiz, hadsiz, hukuksuz bir biçimde Türkiye'nin Cumhurbaşkanına yasak getirdi. Hani demokrasi vardı? Hani ifade özgürlüğü vardı? Teröristlerin ifade özgürlüğünü savunanlar, Türkiye'de 'terörün propagandası suç olmaktan çıksın' diyen Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, Merkel, hepinize soruyorum; Türkiye'nin Cumhurbaşkanının, eli kanlı teröristler kadar ifade özgürlüğü yok mu? Sizin lügatinizde demokrasinin anlamı, teröristlere hürriyet, milletin hukukunu ve demokrasiyi savunan meşru cumhurbaşkanlarına yasak anlamına mı geliyor? Çok net, yasak koydular. Darbeyi doğru dürüst kınamıyorlar, darbecilerin karşısında milletin yazdığı destanı görmüyorlar ama Türkiye'yi, hepimizi suçlamaya devam ediyorlar. Bizim onlardan alacak dersimiz yok. Türk milletinin ve vatandaşlarımızın demokrasi bilinci, bu ayrımcı ve ırkçı Batı'dan bin defa daha üstün ve güçlüdür. Demokrasiyi de sonunda biz öğreteceğiz onlara."

Tarihi adımlar atıldı

Bozdağ, GATA'nın Sağlık Bakanlığına bağlandığını hatırlatarak askeri liselerin kaldırıldığını, imam hatipler ve dengi okulların harp okullarına girmelerinin önündeki engel, ayıp ve utancı kaldırdıklarını söyledi.

Demokrasi tarihi bakımından siyasi hayat açısından son derece tarihi adımlar attıklarına işaret eden Bozdağ, 15 Temmuz'un TSK'nın kendi içine dönük sızmalara karşı korunaklı olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Demokrasi nöbetinin finali 7 Ağustos'ta

Demokrasi nöbetini 7 Ağustos'a kadar devam ettireceklerini bildiren Bozdağ, demokrasi nöbetinin İstanbul'da bir finalle bitirileceğini anımsattı.

ABD'den Fetullah Gülen'in yakalanması ve tedbiren hapse atılması için talepte bulunduklarını hatırlatan Bozdağ, "Onlara dedik ki 'bunu Türkiye'ye iade etmeniz lazım.' Çünkü bu darbe teşebbüsünün sevk ve idaresinin bir numarası odur. Türkiye'deki bir numara farklı ama bunun bağlı olduğu bir numara odur, o sevk ve idare etmiştir. Amerika bunu biliyor mu, biliyor. Darbeyi yapanın Fetullah Gülen olduğunu biliyor. Neden, güçlü bir istihbaratı var. Eğer Amerika bilmiyorsa o zaman büyük bir Amerika ve büyük bir devlet değil." diye konuştu.

"ABD'nin izni olmadan tuvalete dahi gidemez"

Fetullah Gülen'in ABD'den kaçacağına dair bilgiler aldıklarını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"İstihbarat bilgileri var. Avustralya'ya, Meksika'ya, Güney Afrika'ya, Mısır'a ve Brezilya'ya gideceğine dair istihbari bilgileri geliyor. Çok net söylüyorum, açıkça ifade ediyorum; Pensilvanya'dan ayrılır Kanada'ya veya diğer ülkelerden birine giderse bu, Amerika izin verdiği için gitmiş demektir. Çünkü Fetullah Gülen Pensilvanya'da ABD'nin izni olmadan tuvalete dahi gidemez. Onun haberi olmadan bir yere kıpırdayamaz. Eğer oradan ayrılırsa bunun anlamı şudur; ABD Fetullah Gülen'in başka bir ülkeye gitmesine izin ve onay vermiş demektir. Bu da bizi yaralar. Bu ülkeye bu kadar büyük düşmanlık yapmış ve zarar vermiş örgütün elebaşının himayesi anlamına gelir. Bu, Türkiye-ABD arasındaki ilişkilere ve Türk halkının ABD'ye bakışına büyük zarar verir. Umuyor ve diliyoruz ki ABD artık kullanışlı bir maşa olma vasfını kaybeden bu yapının elebaşını Türkiye'ye iade eder. Beklentimiz budur. Mevlana Meydanı'ndan bu mesajı ABD'ye tekrar iletiyorum."