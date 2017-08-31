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'Bizim için bayram hainlerin cezalarını bulduğu gün'

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Ağaroğlu, "Bizim için bayram vatan hainlerinin cezalarını bulduğu gün olacak. O hainler bu dünyada cezalarını bulacak inşallah." dedi.

'Bizim için bayram hainlerin cezalarını bulduğu gün'

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Ağaroğlu, "Bizim için bayram vatan hainlerinin cezalarını bulduğu gün olacak. O hainler bu dünyada cezalarını bulacak inşallah." dedi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 13:16
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'Bizim için bayram hainlerin cezalarını bulduğu gün'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu, "Bizim için bayram vatan hainlerinin cezalarını bulduğu gün olacak. O hainler bu dünyada cezalarını bulacak inşallah." dedi.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci'nin Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan babası Osman ve annesi Zehra Ağaroğlu, yağmurlu havaya rağmen oğullarının mezarına giderek, çiçeklerini yenileyip, etrafını temizledi.

Baba Ağaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hainler tarafından şehit edileli bir seneyi aşkın zaman olduğunu söyledi.

Dün Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Ağaroğlu, bütün şehitleri rahmetle andıklarını bildirdi.

15 Temmuz'da yapılanların bir darbe girişimi değil bir işgal hareketi olduğunu kaydeden Ağaroğlu, "Darbede sadece hükümet değişikliği olur ama bunların yaptığı sinsi planlardan anladık ki Türkiye'yi bölmenin planlarını yaptıkları bir işgal hareketiymiş." ifadesini kullandı.

Hainlerin kalkıştığı harekette hayatını kaybeden 250 şehidin kabirlerinde daha kefenlerinin bile çürümediğini vurgulayan Ağaroğlu, şunları söyledi:

"Bugün onların katledilmesinde faaliyeti olanlar mahkemelerde adeta milletle alay edercesine, gırgır geçercesine 'Biz bu işin içinde değiliz. Biz oraya arsa almaya geldik, birisiyle görüşmeye geldik.' diyerek alay ediyorlar. Bu da milletin kanına dokunuyor, gururuna dokunuyor. Bu milleti bu kadar enayi zannetmesinler, her sabrın da bir sonu vardır. Bizler mutlaka bu hainliği yapanlarla hesaplaşacağız. Dünyada değilse kabirde hesaplaşacağız, onlarında hesabı çetin olacaktır."

Ağaroğlu, Kurban Bayramı'nın millete, devlete ve Müslümanlara birlik beraberlik getirmesi temennisinde buldu.

Çocuğunun kurban kesemediğini belirten Ağaroğlu, "Oğlum kurban kesemediği için biz ailesi olarak onun adına bir hayır kuruluşuna bir kurban verdik. Rabbim kabul etsin kurbanlarımızı ve inşallah edecektir. Diğer yandan oğlumuz adına zor durumda olan talebelerimize yardımda bulunuyoruz veya benzeri hayır hasenatlar yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Anne Zehra Ağaroğlu ise Kurban Bayramı dolayısıyla Allah'ın devlete, millete zeval vermemesini ve bu millete nice bayramlar yaşatmasını temennisinde bulundu.

Hainlerin cezalarının biran önce bulmasını istediklerini söyleyen Ağaroğlu, "Bizim için bayram vatan hainlerinin cezalarını bulduğu gün olacak. O hainler bu dünyada cezalarını bulacak inşallah ve Rabbim ahirete bırakmasın. Ahirette onlar için çok kötü olacak ve bizim için de iyisinin olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Anne ve baba Ağaroğlu, daha sonra oğullarının mezarını temizleyerek, dualar etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖYasin Naci AğaroğluDarbe Girişimi Sırasında şehit Olan
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