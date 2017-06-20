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"Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut olan geleneğin temsilcileriyiz"

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü"ne ilişkin, "Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut, mağdura teselli olan bir geleneğin temsilcileriyiz." dedi.

"Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut olan geleneğin temsilcileriyiz"

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü"ne ilişkin, "Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut, mağdura teselli olan bir geleneğin temsilcileriyiz." dedi.

20 Haziran 2017 Salı 13:40
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"Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut olan geleneğin temsilcileriyiz"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut, mağdura teselli olan bir geleneğin temsilcileriyiz. Yerinden edilmenin acısını çeken, katliamların ve savaşın getirdiği yıkımın altında ezilen mazlumlara umut olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, mülteci sorununun başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin ve tüm dünyanın gündeminde en üst sıralarda olduğuna dikkati çekti.

Özellikle 2011 yılında patlak veren Suriye krizinin, insani boyutu bakımından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük toplu göç hareketine neden olduğunu anımsatan Kaynak, 5 milyona yakın Suriyeli'nin ülkelerini, topraklarını ve evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. 

Tarihimiz itibarıyla mazluma umut olan bir geleneğin temsilcileriyiz

Kaynak, 3 milyonu aşkın savaş mağduru Suriyeli'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yüce Türk milletinin gölgesine sığındığına işaret ederek, "Biz, tarihimiz itibarıyla mazluma umut, mağdura teselli olan bir geleneğin temsilcileriyiz. Yerinden edilmenin acısını çeken, katliamların ve savaşın getirdiği yıkımın altında ezilen mazlumlara umut olmaya çalışıyoruz. Suriye krizinin ilk gününden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'açık kapı politikası' uyguladık." ifadesini kullandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumların, mültecilerin eğitim, sağlık, barınma, yiyecek-giyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayan Kaynak, şunları kaydetti:

"Tüm bunları yaparken milletimizin ferasetinden, geniş gönüllülüğünden ve asaletinden güç alıyoruz. Bu vesile ile 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nün insanlık için zulmün ve acıların sona erdiği gün olmasını diler, Türk devleti ve milletinin tüm mazlum ve mağdur insanların yanında olacağını bir kez daha teyit ederim."

AA

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