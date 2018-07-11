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'Biz son kaleyiz, yıkılmamamız lazım'

15 Temmuz gazisi Mustafa Ertuğrul, "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak istemiyorlar. Batı bir çark kurmuş ve bu çarka çomak sokanı bir şekilde alabora ediyor. Bizi çiğneyemediler, biz son kaleyiz, bizim yıkılmamamız lazım" dedi.

'Biz son kaleyiz, yıkılmamamız lazım'

15 Temmuz gazisi Mustafa Ertuğrul, "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak istemiyorlar. Batı bir çark kurmuş ve bu çarka çomak sokanı bir şekilde alabora ediyor. Bizi çiğneyemediler, biz son kaleyiz, bizim yıkılmamamız lazım" dedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:22
57 Okunma
'Biz son kaleyiz, yıkılmamamız lazım'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bacağından vurularak yaralanan Mustafa Ertuğrul, yaşadıklarını anlattı. 

Darbe girişimini kendisini telefonla arayan arkadaşından öğrendiğini dile getiren Ertuğrul, "Arkadaşlarımla oturuyorduk. Önemli noktalara tankların gittiğini duyduk. Silah seslerini de duyunca mahallemiz Küplüce'ye döndük. Mahalleye geldiğimizde kalabalık bir grup toplanmıştı fakat kimse bir şey yapmıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'sokağa çıkın' çağrısı sonrasında, hepimiz organize olup Boğaziçi Köprüsü'ne çıktık." dedi.

"Gerçek mermiyle vurulduğuma inanamadım"

Askerlerin tuttuğu Boğaziçi Köprüsü'nde arkadaşlarıyla yürüdüğünü aktaran Ertuğrul, şöyle devam etti:

"Tanklar ve zırhlı araçlar vardı. Çömelen, ayakta duran askerler vardı. Biz onlara doğru yürümeye devam ettik. Askerler bizi görünce, havaya ateş açtı. Bu bizi korkutmadı, korkmadık. Biz ateş açılmasından sonra daha da hızlandık. Ardından darbeci askerler bize doğru yaylım ateşi açtı. Askerlerin bize ateş açacağını düşünmemiştim. Vurulduğum sırada plastik mermi isabet ettiğini sandım. Gerçek mermiyle vurulduğuma inanamadım. Yarayı görünce vurulduğumu fark ettim. Vurulduğum an, diğer arkadaşlarım yolun kenarlarına doğru yöneldi. Ben ise yol güzergahından kalabalığa doğru sürünmeye başladım. Bayılmamak için ise kalabalığa doğru süründüm. Hastaneye götürülüş esnasında kameralar beni çekmiş. Ailem görüntüleri televizyonda izlerken vurulduğumu öğrendi. Yaralandığımı gören arkadaşlarım, beni kucaklayarak hastaneye götürdü."

Kendisinden sonra da hastaneye akın akın yaralılar getirildiğini, her gelenin durumunun bir öncekinden daha kötü olduğunu belirten Ertuğrul, "Doktorlar yetişemiyordu. Yerler hep kandı. Göğsünden, başından vurulan insanlar geliyordu. Hastanede can pazarı yaşanıyordu. Devletimiz kim bilir görünmeyen kaç tane darbe atlattı. 15 Temmuz tüm toplumun direnişidir." diye konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Hastanedeyken "Allah'ım devletimizin başına bir şey gelmesin, devletimiz yıkılmasın" diye dualar ettiğini söyleyen Ertuğrul, "Çünkü örnekleri vardı. Suriye, Irak gibi. Orada yaşananlar bizim başımıza gelebilirdi. Direnmemiz gerektiğini biliyordum ki öyle de oldu. Allah'a şükürler olsun bunu da atlattık. Şehitlerimiz, yaralılarımız oldu ama Allah devletimize zeval vermesin. Çünkü devletimiz varsa biz varız. Bunu komşu ülkelerden görebiliyoruz. Bizi 2023 hedeflerine ulaştırmak istemiyorlar. Batı bir çark kurmuş, bu çarka çomak sokanı bir şekilde alabora ediyor. Bizi çiğneyemediler, biz son kaleyiz, bizim yıkılmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yara aldığı bölgeden iki kere ameliyat olduğunu anlatan Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Mermi kasık bölgemden girip kalça kemiğime saplandı. Kartal Devlet Hastanesinde ameliyat oldum. Yaram kapandı, fakat mermiyi alamadılar. Merminin yerinin riskli olduğunu söylediler. Ameliyattan üç gün sonra ayağım şişti, vücut mermiyi kabul etmedi. Tekrar bir ameliyat oldum, mermi çıkarıldı. Hastanede ve evde tedavi süreçlerinde ağrılar çektim. İhtiyaçlarımı karşılamakta zorlandım. Bir yıl içerisinde sağlığıma kavuştum."

Ertuğrul, nereye giderse "kahraman" olarak karşılandığını dile getirerek, benzer bir durumla karşılaşılması halinde kanının son damlasına kadar yine mücadele edeceğini sözlerine ekledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖMustafa Ertuğrul15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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