ERZURUM - Emekli Büyükelçi Dr. Bilal Şimşir, "Türkiye'yi bölüp parçalamaya çalışanlar, her dönem oldu. Bunlara karşı moral bozmaya gerek yok. Biz ölür ölür diriliz. Çünkü biz devlet kuran bir milletiz" dedi.

Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen, "1. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu"nun ikinci gününde yapılan sekizinci oturumunda konuşan Şimşir, Türkler'in tarih boyunca önünü kesmek isteyenlerin olduğunu söyledi.

Osmanlı döneniminden başlayan parçalama planlarının uygulanmaya çalışıldığı tarihlere dikkatlice bakılması gerektiğini belirten Şimşir, şunları kaydetti:

"Türklerin tarih boyunca önünü kesmek isteyenler, böl parçala modelini uygulamaya çalıştı. Sadece tehcire giden süreçte değil, ondan öncede aynı uygulamaları yapmaya çalıştılar. Ermeniler, Türkiye'nin topraklarına göz dikerken sadece Kars'ı Erzurum'u istemiyordu. Elazığ'ı ve Sivas'ı da kapsayan devasa büyüklükteki bir alanı istiyordu. bunun için de Ermenileri kışkırtan ve destek verenler vardı ama dün olduğu gibi bugün de emellerine ulaşamayacaklar" diye konuştu.

Şimşir, tehcirin gündeme getirilerek, konunun farklı boyutlara taşınmak istendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tehcirden önce Amerika'ya göç edenler var. Yani 1915'deki tehcir hareketiyle alakası yok Amerika'ya göç etmelerinin. Ermeniler, bu tarihten tam 75 yıl önce Amerika'ya göç etmişler. Tehcir bir anlamda onlar için göç fırsatı olmuştur. Ermeniler de bunu sonuna kadar istismar etmişlerdir. Normal zamanlarda sınırlama vardı göçte. Kimse kabul etmiyordu. Çünkü Doğu Anadolu'da hastalıklar vardı ve kimse göç edenleri istemiyordu. O dönemde istemeyenlerin arasında Amerika ile Fransa'da vardı. Tehcirden sonra bir kısım Ermeni göçünü kabul ettiler ama içlerinde en akıllısı İngilizler oldu ve göçü hiç kabul etmedi. Fakat şunun altını çizerek belirtmek isterim, sadece Osmanlı'dan göç yoktu. Kendi vatanlarından da göç eden Ermeniler vardı."

Sadece, Yunanistan'dan göç eden Ermenilerin sayısının 200 bin civarında olduğunu belirten Şimşir, Ermeniler'in kendi devletlerini bile istemediklerini ve devletçi bir yapıyı kabullenmediklerini söyledi. Şimşir, Ermeniler'in devletçi bir yapıya sahip olmak istememelerin tarihin her sahnesinde görüldüğünü anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ermeniler kendi devletlerini bile istemiyorlar. Devletçi olmak istemiyorlar. Türkiye'yi bölüp parçalamaya çalışanlar, her dönem oldu. Bunlara karşı moral bozmaya gerek yok. Biz ölür ölür diriliz. Çünkü biz devlet kuran bir milletiz. Devletçi olan biziz. Bizi kırdılar, kırıştırdılar, soykırım yaptılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar ama biz yine Anadolu'da güçlendik ve şimdi 70 milyonu geçtik. Etrafınıza bir bakın, Ermenistan bağımsızlığını ilan ettiğinde 3 milyondu, nüfusları şimdi 1.5 milyon. Bulgarlar, Avrupa Birliği'ne girdiler nüfusları 8 milyondan, 5 milyona düştü. Yunanistan'ın hali malum. Tekrar söylüyorum. Biz devlet kurucu bir milletiz, moral bozmaya gerek yok. Göz diktikleri yerleri gelsin, alsınlar bakalım nasıl alıyorlar."