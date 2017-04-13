"Biz her zaman milletin içindeyiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Ülkenin anamuhalefet partisinin genel başkanının böyle bir iddiayı ortaya atması tam anlamıyla bir felakettir. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza da sesleniyorum: Bu genel başkanla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileriye gitmesi, herhangi bir şekilde siyaset yapması şahsi kanaatimce mümkün değildir. 7 seçim kaybetmiş olmasını bir kenara koyalım ama 15 Temmuz gecesi Milletin Meclisini F-16'yı çalarak bombalayan o hain, kontrollü bir darbe girişimi mi yapıyordu?" dedi.

Kılıç, sivil toplum örgütü temsilcileriyle Bafra Öğretmenevi'nde bir araya geldi. 16 Nisan'da Türkiye'de çok farklı noktalarda çok farklı girişimlerde bulunanlara en iyi cevabın verileceğine dikkati çeken Kılıç, 15 Temmuz gecesi Türk milletine ihanet edenlerin, teröristlerin ve FETÖ'nün başını çektiği hainlerin millete karanlık günler yaşatmak istediğini söyledi.

Karanlık günleri yaşatmak için hareket edenlerin milletten cevabını aldıklarını dile getiren Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin en büyük tokadı ve cevabının 16 Nisan'da halk oylamasında sandıkta verileceğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe girişimi" iddiasına tepki gösteren Bakan Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu bir faciadır. Ülkenin anamuhalefet partisinin genel başkanının böyle bir iddiayı ortaya atması tam anlamıyla bir felakettir. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza da sesleniyorum: Bu genel başkanla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileriye gitmesi, herhangi bir şekilde siyaset yapması şahsi kanaatimce mümkün değildir. 7 seçim kaybetmiş olmasını bir kenara koyalım ama 15 Temmuz gecesi milletin Meclisini F-16'yı çalarak bombalayan o hain, kontrollü bir darbe girişimi mi yapıyordu? Ben CHP milletvekillerinden de ses çıkarmasını beklerdim. Çünkü haklarını teslim edelim, CHP milletvekillerinden de Genel Kurulda olanlar vardı. Darbeye karşı, darbe girişimine karşı onlar da geldiler, durdular AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ile beraber fakat genel başkanlarının açıklaması ve düşüncesine göre o, kontrollüydü."

"Biz her zaman milletin içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve tüm bakanların 15 Temmuz gecesi milletle beraber olduğunun altını çizen Kılıç, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, sen neredeydin? Bakırköy Belediye Başkanının evinde kontrollü yerdeydin. Kontrollü oturduğun o koltukta demek ki kendi isteğinle, iradenle bir şey ortaya koyamıyorsun. Bunların milletle derdi var. Milletin değerleriyle bir arada olmaktan uzaklar. Milli iradeye saygı duymuyorlar. Bu aziz milletin verasetini siz anlayamazsınız, anlayamayacaksınız. Bu milletin değerlerini algılayamıyorsunuz. Milletin içine giremiyorsunuz. Biz her zaman milletin içindeyiz ve biz bu milletin parçasıyız. Bu milletin geleceği için dertliyiz, dertli. 2023'te cumhuriyetin 100'üncü yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek bizim derdimiz."

Bakan Kılıç,"16 Nisan'daki halk oylamasında ülkenin rejimi değişiyor." denildiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olacağı Anayasa'da yazıyor. Bu, 1923'te Meclis tarafından ilan edildi. Türkiye'nin rejimi zaten 1923 yılında kuruldu. Bununla ilgili bir derdi olan yok ama 'hayır' kampanyasını çekenlerin milletle derdi var. Sıkıntı, fark burada." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bafra'da ziyaretlerde bulundu.