Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kendi geleceğimiz için bir karar vermenin çabası içinde iken, bakıyoruz ki kimi Avrupa ülkeleri 16 Nisan'dan sonra geçeceğimiz yeni yönetim sistemine karşı alenen kampanya yürütüyorlar. Size ne ya, size ne? Yani Avrupa'nın milletvekillerine ne? Parlamentosunun önünde Erdoğan'ın resmi, şakağına silah dayatılmış. 'Erdoğan'ı öldürün' diyor. Nerede bu? İsviçre Parlamentosu. Allah'ıma hamd olsun. Demek onlara dahi bu korkuyu vermişiz. Çünkü biz 'düşmana korku, dosta muhabbet' erleriyiz. Bizim farkımız bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da halka hitap etti.

"Siyasi uzantılarını iktidara taşımak için nasıl çırpındığını unutmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran sonrasıyla ilgili, "Ana muhalefetin, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşımak için nasıl çırpındığını unutmadık. Terör örgütlerinin meydanı boş bulduklarını düşünerek tüm güçleriyle ülkemizin üzerine nasıl saldırdıklarını unutmadık. Yatırımcıların nasıl tereddüde düştüklerini unutmadık. 15 Temmuz darbe girişimi de bu fotoğrafın bir parçasıdır. Bütün gerçekler ortadayken hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam etmemiz mümkün değildi. Hani birileri 'Şimdi böyle bir değişikliğin ne gereği vardı?' diyorlar ya, asıl şimdi bu reformun tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

"İdam konusundaki kararım belli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdam konusundaki kararım belli. İşte yarınki alacağımız karar, aynı zamanda bunun da yolunu açacaktır." diye konuştu.