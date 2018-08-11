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'Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz'

GAHİB Başkanı Kaplan, "Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz ama sürekli 'kriz var' söylemlerine hapsolursak, Türkiye'yi sevmeyenlerin bekledikleri gerçekleşir. O yüzden birlik ve beraberlikle daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor." dedi.

'Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz'

GAHİB Başkanı Kaplan, "Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz ama sürekli 'kriz var' söylemlerine hapsolursak, Türkiye'yi sevmeyenlerin bekledikleri gerçekleşir. O yüzden birlik ve beraberlikle daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor." dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:37
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'Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz'

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, dövizdeki dalgalanmaya ilişkin, "Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz ama sürekli 'kriz var' söylemlerine hapsolursak, Türkiye'yi sevmeyen insanların bekledikleri gerçekleşir. O yüzden birlik ve beraberlikle bugünkü seviyelerimizden daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor." dedi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halıcılarının özellikle son dönemde en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında Amerika kıtasının geldiğini belirterek, Amerika pazarıyla ilgili herhangi bir sorun beklemediklerini ifade etti.

Kaplan, "Aslında biz çok ucuz maliyetle Amerika'ya mal gönderiyoruz. Öyle ki Amerika'nın bu fiyatlara bu malları başka ülkeden alma şansı yok. Kesinlikle Amerika için vazgeçilmez ülke olmaya devam edeceğiz. Gaziantep'in halı ihracatının yüzde 27'lik bölümü Amerika'ya gidiyor. Yıl sonu itibarıyla da 500 bin dolarlık halı ihracatı yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Firmalara ihracat önerisi

Doların yükselmesiyle Türk lirası maliyetlerinin düştüğünü, bunun da sektördeki ihracatçıları mutlu ettiğini ancak iç piyasaya çalışan üreticilerin sıkıntı yaşayabileceğine işaret eden Kaplan, piyasaların kısa zamanda toparlanacağını ve belirli bir seviyede kalacağınıvurguladı.

Kaplan, "Bu yüzden firmalarımıza ihracata yönelin çağrısında bulunuyoruz. İhracat ve iç piyasa dengesini firmalarımızın ayarlaması gerekiyor. En azından bu dengenin yüzde 50 iç pazar, yüzde 50 de ihracat üzerine kurulu olması, firmalarımızın daha sağlıklı yürüyebilmesine vesile olacaktır." dedi.

15 Temmuz ruhu gerekli

Son dönemde piyasalarda endişenin hakim olduğunu aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesini hatırlayalım. O gece bir meydanlara koşan grup vardı, bir de 'ekmek, benzin kalmaz' diye kuyruğa girenler vardı. Benzer bir ruha şimdi de ihtiyaç var. Burada tüm hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve sanayiciler bir araya gelerek bu sorunları atlatmamız gerekiyor. Biz çalışırsak sorunu çözebiliriz ama sürekli 'kriz var' söylemlerine hapsolursak Türkiye'yi sevmeyen insanların bekledikleri gerçekleşir. O yüzden birlik ve beraberlikle bugünkü seviyelerimizden daha iyi noktalara gelmemiz gerekiyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Halı İhracatçıları BirliğiGAHİBAhmet Kaplan
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