Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit düştüğü, aralarında sivillerin de bulunduğu 14'ü ağır 170 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösteren vatandaşlardan Nevriye Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile kimsenin baş edemeyeceğini dile getirdi.

Yıldırım, "Biz buradayız. Bu vatan, millet bizim. Bu kalleşlik, puştluk, şerefsizliktir. Dört yetişkin oğlum var, gerekirse tek tek şehit vermeye hazırım. Eğer bu vatan, millet, şeref, namus, haysiyet için ölmezlerse ben onlara evlat demem zaten. Bu şerefsizliği bıraksınlar artık, yazık bu milletimize, devletimize, insanlarımıza. Kafir melun, şerefsiz orada oturur buraya parmağını uzatır. O parmağın kırılacak senin."

Erkan Engin de diğer illerdeki ve Elazığ'daki terör saldırılarını kınadı. "Zannetmesinler ki bizi yıldıracaklar" diyen Engin, "Tüm Elazığ halkı burada. Bombadan, hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ülkemizi, ilimizi sonuna kadar savunacağız. Bekledikleri olmayacak, kaçmıyoruz, korkmayacağız." ifadesini kullandı.

Gülten Aktaş ise teröre tepki göstererek, "Ülkemizi böyle bulandıranların Rabbim belalarını verir inşallah. Biz bunu hak ediyor muyuz? Türkiye'nin ekmeğini yiyip de bunu yapanları Rabbim kahretsin inşallah." diye konuştu.

Gülser Gündoğdu da PKK terör örgütünü kınayarak, buna "dur" denmesi gerektiğini ifade etti. Gündoğdu, tüm güvenlik güçleri için dua etti.

Saldırıyla tepki gösteren vatandaşlardan Yahya Bulut da saldırının hainler tarafından yapıldığını söyledi.

Teröre tepki amacıyla 15 gün sokaklara çıktığını anlatan Bulut, "Hainleri içeride beslememek lazım. Bunların asılmaları lazım. Halk sokağa çıkıyor ve diyor ki hainleri asın. YPG, PYD, PKK ve DAEŞ tek bir örgüttür. Terör meclistedir zaten, HDP'lilerin hepsi teröristtir. Onların hepsini terörist görüyoruz. Geçmişte bunları nasıl cezaevine attılarsa, şimdi de atsınlar." ifadelerini kullandı.

Mustafa Taş da milletin gücünün üstünde bir güç olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"PKK beş çapulcuyla bu milleti yıldıramaz. Müslümanlar kardeştir, bir ve beraberdir. Bu dış ülkelerin oyunlarıdır. Lütfen herkes devletine, milletine, bayrağına sahip çıksın. Devletimiz tek devlet, milletimiz tek millet, bayrağımız tek bayraktır. Bu çapulcular Müslümanları yıldıramazlar. Herkes iradesine demokrasisine sahip çıkmıştır. Terör örgütüne destek verenleri de Allah kahretsin. Bu milletin ekmeğini yiyen suyunu içenleri barındırmayalım. İçimizdeki hainleri temizlememiz lazım."

Ahmet Şuşar ise Cumhurbaşkanın arkasında olduklarını dile getirerek, yapılan bütün saldırılara rağmen vatana sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Resul Eser ise Elazığ'da ilk defa böyle bir saldırı olduğuna dikkati çekerek, "Dünya sanmasın Türkiye'de birlik ve beraberlik olmadığını, bizim halkımız bir ve beraberdir. Bunlar bize hiçbir şey yapamazlar. Cehennem dahi bu teröristleri kabul etmez." dedi.