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'Biz bugüne kadar milletimiz neyi söylemişse yaptık'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız idam konusundaki düşüncelerini aktardı. Biz bugüne kadar milletimiz neyi söylemişse yaptık." dedi.

'Biz bugüne kadar milletimiz neyi söylemişse yaptık'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız idam konusundaki düşüncelerini aktardı. Biz bugüne kadar milletimiz neyi söylemişse yaptık." dedi.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 08:58
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'Biz bugüne kadar milletimiz neyi söylemişse yaptık'

 FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, yurdun dört bir tarafındaki demokrasi nöbeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde on binlerce vatandaşın katılımıyla devam ediyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "demokrasi nöbeti"ne katılarak, halkı selamladı.

Burada konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 15 Temmuz'dan itibaren meydanlarda nöbet tutan vatandaşın, demokrasiye, milli iradeye, vatana, millete, devlete ve ayyıldızlı Türk Bayrağına sahip çıktıklarını söyledi.

Türk Milleti'nin dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirten Elvan, "Sizler, tank, tüfek, top, uçak, helikopter demediniz, silah demediniz, sizlere saldıranlara dimdik ayakta durarak cevap verdiniz. 237 şehidimiz, darbeci FETÖ'ye yönelik göğüslerini siper ederek, 'Vatan için ölmeye hazırız' dediler. Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerimizin yeri neresi ise o şehitlerimizin yeri de orasıdır." dedi.

"Devlet millet el ele, bu mücadeleyi sürdürdük"

15 Temmuz akşamı, Kurtuluş Savaşı ruhunun yaşandığını dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

"Hangi siyasi partiden olursa olsun, milletimiz, insanlarımız meydanlara akın etti. Tüm siyasi partilerimiz darbeyi lanetledi, kınadı. Sadece siyasi partilerimiz değil. Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile basın mensuplarımız da darbeyi kınadılar ve darbeye karşı direndiler. Devlet millet el ele, bu mücadeleyi sürdürdük."

15 Temmuz'un ardından, çok sayıda darbecinin ihraç edildiğini anımsatan Elvan, vatandaşların "İdam isteriz" sloganı atması üzerine, "Hiç merak etmeyin, idam konusunu da değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız idam konusundaki düşüncelerini aktardı. Biz bugüne kadar milletimiz neyi söylemişse yaptık." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 09:00
Anahtar Kelimeler:
FETÖLütfi Elvan15 TemmuzDemokrasiKurtuluş Savaşı
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