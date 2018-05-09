Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99818
ALTIN
179.641
DOLAR
4.2766
STERLİN
5.7879
EURO
5.0643
Hayır, anlaşma ölmedi
Hayır, anlaşma ölmedi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü

'Biz bu bildirgeyi reddediyoruz, kınıyoruz'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa'daki Kur'an tartışmasına ilişkin "Biz bu bildirgeyi reddediyoruz, kınıyoruz. Zira bu Kur'an-ı Kerim'e yapılmış olan en büyük iftiralardan biridir. Kur'an-ı Kerim bütün insanların değerli olduğunu kabul eder" dedi.

'Biz bu bildirgeyi reddediyoruz, kınıyoruz'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa'daki Kur'an tartışmasına ilişkin "Biz bu bildirgeyi reddediyoruz, kınıyoruz. Zira bu Kur'an-ı Kerim'e yapılmış olan en büyük iftiralardan biridir. Kur'an-ı Kerim bütün insanların değerli olduğunu kabul eder" dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:27
0 Okunma
'Biz bu bildirgeyi reddediyoruz, kınıyoruz'

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen "Adalet ve İhsan Bağlamında Aile" temalı "Aile Forumu"na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa'daki tartışmalara değinen Prof. Dr. Erbaş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Fransa'da 300 kadar insanın imzaladığı bir bildiriyle karşılaştık. Bu bildiride öldürülen Yahudi bir kadının öldürülme sebebi olarak, birtakım yorumlar yapıldı. Bu yorumlar neticesinde sanki Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin buna teşvik ettiği gibi yanlış bir algı ortaya konulmaya çalışıldı. Biz bu bildirgeyi reddediyoruz, kınıyoruz. Zira bu, Kur'an-ı Kerim'e yapılmış olan en büyük iftiralardan biridir. Kur'an-ı Kerim inancı, dini ne olursa olsun, bütün insanların insan olarak değerli olduğunu kabul eder. Sadece suçluların cezasının verilmesini, bütün kanunlarda olduğu gibi, suçlu kimse inancına bakmadan cezalandırılmasını ister. Kur'an-ı Kerim, salt inancından dolayı hiçbir kimseyi hedef almaz. Bağlamından koparılarak yapılan bazı yorumlar bizi gerçekten üzmektedir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim, bir insanın haksız yere öldürülmesinin bütün insanları, bütün insanlığı öldürmek, bir insanı kurtarmanın da bütün insanlığı kurtarmak olduğunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. İslam medeniyeti bunun örnekleriyle doludur. İslam tarihi bunun örnekleriyle doludur."

Medine Sözleşmesi'ni hatırlatan Erbaş, "Sevgili Peygamberimiz, Medine-i Münevvere'de öyle güzel toplumsal bir ortam oluşturmuştu ki Medine-i Münevvere'nin nüfusunun yarısı Yahudi iken onlara davetini yapmış, davete icabet edenler gelmişler, etmeyenlerle de bir arada yaşamanın en güzel örneğini gösteren 52 maddelik Medine Sözleşmesi'ni gerçekleştirmiş" dedi.

İnsanlık için iftihar tablosu olan Medine Sözleşmesi'nin maddelerinin şu anda bütün insanlığın yolunu aydınlatacak nitelikte olduğunu vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla biz buradan Fransa'da bu manifesto dedikleri bu bildiriye imza atanlar ya da onlara taraftar olanları uyarıyoruz, bu İslamofobi'nin altını adeta destekleyen ve İslamofobi'yi daha da çok artırmaya, Müslümanlar'a karşı insanları kışkırtmaya yönelik bir harekettir. Bu hareketin ne Fransa'ya ne de insanlığa hiçbir faydası yoktur. Dolayısıyla bu tür provokatif, kışkırtıcı hareketler içerisine hiç kimsenin girmesinin doğru olmadığını yeniden vurgulamak istiyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Marmara ÜniversitesiMarmara Üniversitesi İlahiyat FakültesiProf. Dr. ErbaşProf. Dr. Ali Erbaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski bakanlık çalışanı 18 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Eski bakanlık çalışanı 18 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybeden Amerika olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybeden Amerika olacaktır
Yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Bağış kurbanlıkları sucuk yaptırıp satmışlar
Bağış kurbanlıkları sucuk yaptırıp satmışlar
Niğde'de saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Şengül hayatını kaybetti
Niğde'de saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Şengül hayatını kaybetti
"Provokatif, çirkin ve alçak bir girişimdir"
"Provokatif, çirkin ve alçak bir girişimdir"
'İtecik lalesi'ni koparana rekor ceza
'İtecik lalesi'ni koparana rekor ceza
Irak'ın kuzeyindeki operasyonda bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki operasyonda bir asker şehit oldu
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı DNA testi için açılacak
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı DNA testi için açılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ