Bitlis'te Çatışma: 4 Terörist Öldürüldü

Bitlis'te, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist öldü.
Hizan ilçesi kırsalında bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.
Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.
Olayda 4 terörist öldü.
Bölgede arama çalışmaları sürüyor.
Hizan ilçesi kırsalında bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.
Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.
Olayda 4 terörist öldü.
Bölgede arama çalışmaları sürüyor.
Son Güncelleme: 15.05.2012 01:07