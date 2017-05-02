Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94407
ALTIN
142.329
DOLAR
3.5267
STERLIN
4.5603
EURO
3.8453
“İSO 65 Yaşında”
“İSO 65 Yaşında”
CHP'de rota 2019 seçimleri
CHP'de rota 2019 seçimleri
"Her Şey" Batuhan'la güzel 
Obezite astım sebebi
Obezite astım sebebi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi

Bitlis'te toprağa gömülü 38 el bombası bulundu

Tatvan ilçesinde toprağa gömülü bidon içerisinde terör örgütü PKK'ya ait 38 el bombası ele geçirildi.

Bitlis'te toprağa gömülü 38 el bombası bulundu

Tatvan ilçesinde toprağa gömülü bidon içerisinde terör örgütü PKK'ya ait 38 el bombası ele geçirildi.

02 Mayıs 2017 Salı 14:29
28 Okunma
Bitlis'te toprağa gömülü 38 el bombası bulundu

Tatvan ilçesinde toprağa gömülü bidon içerisinde bölücü terör örgütüne ait 38 el bombası bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucu, Tokaçlı köyü Küçük Mahalle bölgesinde toprağa gömülü vaziyette mavi jelikan bidon içerisinde çeşitli tip ve modellerde, PKK terör örgütüne ait 38 el bombası ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen el bombalarının Tatvan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TatvanBitlisPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şaşırtıcı bir başarı öyküsü
Şaşırtıcı bir başarı öyküsü
PKK'lı terörist şantiyede yakalandı
PKK'lı terörist şantiyede yakalandı
“İSO 65 Yaşında”
“İSO 65 Yaşında”
FETÖ'nün mahrem eşleri ablası tutuklandı
FETÖ'nün mahrem eşleri ablası tutuklandı
Eski askeri hakimden 'ByLock' savunması
Eski askeri hakimden 'ByLock' savunması
Emniyetten 'mahrem imam operasyonu' açıklaması
Emniyetten 'mahrem imam operasyonu' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ