Bitlis'te terör örgütüne darbe

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı birliklerce, 20 Şubat'ta merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde "Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu" başlatıldı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede devam eden operasyon kapsamında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 24 Şubat'ta bir grup teröristle karşılaştı.

Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 3'ü kadın 8 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist yakalandı.

Bölgede tespit edilen sığınak ve barınaklarda teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.