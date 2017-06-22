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Bitlis'te terör operasyonu: 2 asker şehit

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan 2 askerin kaldırıldıkları hastanede şehit olduğu bildirildi.

Bitlis'te terör operasyonu: 2 asker şehit

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan 2 askerin kaldırıldıkları hastanede şehit olduğu bildirildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 10:57
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Bitlis'te terör operasyonu: 2 asker şehit

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan 2 askerin kaldırıldıkları hastanede şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yaralanmalarının ardından hastanede tedavi altına alınan 2 askerin, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Operasyonda yaralanan bir askerin tedavisinin, Tatvan Devlet Hastanesinde devam ettiği kaydedildi.

Bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA

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