Bitlis'te PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 asker şehit

BİTLİS - Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bir sivil vatandaş yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ait aracın Tatvan-Hizan karayolu Hazro Deresi mevkisinde geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, 2 asker şehit oldu, bir vatandaş yaralandı. Yaralanan sivil vatandaş Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.