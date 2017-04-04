Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88393
ALTIN
147.652
DOLAR
3.6467
STERLIN
4.5431
EURO
3.8867
Son anda kurtuldular
Son anda kurtuldular
Trump, ilk kesintiyi yaptı
Trump, ilk kesintiyi yaptı
38 milyon turist bekleniyor
38 milyon turist bekleniyor
Sokak kedilerine sıcak yuva
Sokak kedilerine sıcak yuva
Nocioni emekliye ayrılıyor
Nocioni emekliye ayrılıyor

Bitlis'te 9 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 9 köy ile bu köylere bağlı mezralarda ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Bitlis'te 9 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 9 köy ile bu köylere bağlı mezralarda ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

04 Nisan 2017 Salı 13:46
2 Okunma
Bitlis'te 9 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 9 köy ile bu köylere bağlı mezralarda ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu huzurunun sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32-ç maddesi gereğince 04.04.2017 günü saat 00.00'dan geçerli olmak üzere Çavuşlar, Anadere, Odabaşı, Kuşluca, Yedi̇veren, Dönertaş, Tekneci̇k, Sallıca ve Kısıklı köyleri ile mezra ve bağlılarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
BitlisTatvanSokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ülkemizi etkisiz ve yönetilemez hale getirmeye çalışıyorlar"
"Ülkemizi etkisiz ve yönetilemez hale getirmeye çalışıyorlar"
Sevenler Espina İle Kavuşuyor
Sevenler Espina İle Kavuşuyor
"PKK'ya kucak açan Avrupa mağlubiyete mahkum"
"PKK'ya kucak açan Avrupa mağlubiyete mahkum"
"Merhum Türkeş'i daima saygıyla hatırlayacağız"
"Merhum Türkeş'i daima saygıyla hatırlayacağız"
Erciyes Üniversitesinde 'ByLock' operasyonu
Erciyes Üniversitesinde 'ByLock' operasyonu
Cumhuriyet gazetesinden 19 isme terör iddianamesi hazır
Cumhuriyet gazetesinden 19 isme terör iddianamesi hazır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ