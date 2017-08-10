Bitlis merkezli terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı

Bitlis ve İstanbul'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince kapsamlı ve duyarlı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda terör örgütü üyesi olmak, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme suçlaması ile 9 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Tatvan ve Hizan ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kişilerden S.K, H.U, M.A.Y, P.Y, M.A, E.Ö. ve F.İ'nin yakalandığı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 119 kalaşnikof fişeği, 50 biksi fişeği, 19 av tüfeği fişeği ve dijital malzemeler ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam etmekte ve edecektir." ifadesi kullanıldı.