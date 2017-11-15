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Bitlis merkezli 13 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 32 gözaltı kararı

Bitlis merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bitlis merkezli 13 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 32 gözaltı kararı

Bitlis merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:02
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Bitlis merkezli 13 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 32 gözaltı kararı

Bitlis merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Hatay, Manisa, İzmir, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yozgat, Kırşehir, Ankara, Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır'da, ByLock kullandıkları iddia edilen 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BitlisFETÖ
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