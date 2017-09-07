Bitlis'in tarihi dokusu yeniden canlandırılıyor

BİTLİS

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, cadde ve sokakları kültürel dokuya uygun hale getirerek kentin tarihini yeniden ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yazılı tarihi çok eskiye dayanan Bitlis, türkülere konu olmuş Beş Minare'si, mistik dokusu, camileri, medreseleri, tarihi evleri ve kaleleriyle açık hava müzesi görünümünde.

Bitlis Belediyesince "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında kentin tarihi ve kültürel dokusunun yeniden canlandırılması amacıyla sokak ve caddelerde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda sokak ve caddeler ile dükkanların dış cephe giydirmeleri kentin tarihi dokusu göz önüne alınarak onarılıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladığı günden beri kadim kent Bitlis'in kalkınması için beyin jimnastiği ve fikir muhasebesi yaptıklarını söyledi.

"Bitlis çok zengin bir kültürel mirasa sahip"

Kentin gerçek kimliğine kavuşması için çalıştıklarını anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bitlis çok zengin bir kültürel mirasa sahip. Türbeleriyle, vakıf eserleriyle en önemlisi de tarihi sokaklarıyla kültürel mirasımızda çok önemli yer tutmuştur. Yaklaşık 600'ün üzerinde sivil mimari ve tarihi eserleri bünyesinde barındıran bir şehir. Onun için burada yeni bir şehir icat etmeye gerek yok. Buranın yapısı belli. Önemli olan geleneksel kültürümüzde yer almış bu tarihi eserleri ayağa kaldırmak, canlandırmak ve kentimizin tarihi eserlerine sahip çıkarak gelecek kuşaklara anlatmaktır."