Bisiklet tutkunları Erciyes'te buluşacak

Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı'nda, "FESTA 2200 Bisiklet Festivali" düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Erciyes AŞ, Erkut İnşaat ve Kayseri Bisiklet Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenecek FESTA 2200, bisiklet meraklılarını doğa ve tarihle buluşturacak. 26-29 Temmuz'da düzenlenecek bisiklet festivali, yüzlerce bisiklet tutkununu Erciyes'e çekecek.

Bisikletçiler, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Kapı Bölgesi'nde, Erciyes A.Ş. tarafından festival için hazırlanan kamp alanında konaklayacak. Festivalin ilk gününde Mimar Sinan'ın şehri Kayseri'nin merkezinde pedal çevirecek olan bisikletçiler, 2'inci günde 300 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Sultansazlığı'nı turlayacak. Toplamda 52 kilometre pedal basacak olan festival katılımcıları, 3'üncü günde 6 bin yıllık tarihi ile dikkat çeken Talas ilçesini ve Koç Dağı'nı aşarak toplam 62 kilometre yol yapacak. Festivalin son gününde ise 250 bisikletçi, Erciyes Dağı'nın Hacılar Kapı bölgesinde 40 kilometrelik parkurda birbirleriyle yarışacak.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in hem Türkiye'de hem de tüm dünyada bisiklet sporunun da bir merkezi olarak bilinmesi yönünde büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

"Uluslararası bisiklet kupalarına ev sahipliği yapıyoruz"

Erciyes'in her geçen gün farklı etkinliklere ev sahipliği yaptığını aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda dağın farklı lokasyonlarına profesyonel ve amatörler için mükemmel fırsatlar sunan Türkiye'nin ilk Downhill bisiklet parkurlarını inşa ettik ve uluslararası bisiklet kupalarına ev sahipliği yapıyoruz. Yüksek irtifa bisiklet kamp potansiyeli ile dünyanın dört bir yanından global bisiklet takımlarını ağırlamaya başladık. Şimdi de Türkiye'nin her bölgesinden bisikletseverleri bir araya getirecek olan bisiklet festivaline ev sahipliği yapacağız. Farklı şehirlerden festivale katılacak olan bisikletliler dolu dolu 4 gün geçirerek, hem Erciyes'i hem de Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı bulacak. Erciyes'i kışın uluslararası bir kayak merkezi, yazın da profesyonel kamp, antrenman ve spor merkezi yapmak için hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz."