Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90746
ALTIN
190.471
DOLAR
4.8409
STERLİN
6.2985
EURO
5.6172
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline Aldı 
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline...
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye...
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı...
Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak
Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak

Bisiklet tutkunları Erciyes'te buluşacak

Kayseri, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce bisikletseverin katılımıyla gerçekleştirilecek "FESTA 2200 Bisiklet Festivali"ne ev sahipliği yapacak.

Bisiklet tutkunları Erciyes'te buluşacak

Kayseri, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce bisikletseverin katılımıyla gerçekleştirilecek "FESTA 2200 Bisiklet Festivali"ne ev sahipliği yapacak.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:35
0 Okunma
Bisiklet tutkunları Erciyes'te buluşacak

Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı'nda, "FESTA 2200 Bisiklet Festivali" düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Erciyes AŞ, Erkut İnşaat ve Kayseri Bisiklet Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenecek FESTA 2200, bisiklet meraklılarını doğa ve tarihle buluşturacak. 26-29 Temmuz'da düzenlenecek bisiklet festivali, yüzlerce bisiklet tutkununu Erciyes'e çekecek.

Bisikletçiler, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Kapı Bölgesi'nde, Erciyes A.Ş. tarafından festival için hazırlanan kamp alanında konaklayacak. Festivalin ilk gününde Mimar Sinan'ın şehri Kayseri'nin merkezinde pedal çevirecek olan bisikletçiler, 2'inci günde 300 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Sultansazlığı'nı turlayacak. Toplamda 52 kilometre pedal basacak olan festival katılımcıları, 3'üncü günde 6 bin yıllık tarihi ile dikkat çeken Talas ilçesini ve Koç Dağı'nı aşarak toplam 62 kilometre yol yapacak. Festivalin son gününde ise 250 bisikletçi, Erciyes Dağı'nın Hacılar Kapı bölgesinde 40 kilometrelik parkurda birbirleriyle yarışacak.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in hem Türkiye'de hem de tüm dünyada bisiklet sporunun da bir merkezi olarak bilinmesi yönünde büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

"Uluslararası bisiklet kupalarına ev sahipliği yapıyoruz"

Erciyes'in her geçen gün farklı etkinliklere ev sahipliği yaptığını aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda dağın farklı lokasyonlarına profesyonel ve amatörler için mükemmel fırsatlar sunan Türkiye'nin ilk Downhill bisiklet parkurlarını inşa ettik ve uluslararası bisiklet kupalarına ev sahipliği yapıyoruz. Yüksek irtifa bisiklet kamp potansiyeli ile dünyanın dört bir yanından global bisiklet takımlarını ağırlamaya başladık. Şimdi de Türkiye'nin her bölgesinden bisikletseverleri bir araya getirecek olan bisiklet festivaline ev sahipliği yapacağız. Farklı şehirlerden festivale katılacak olan bisikletliler dolu dolu 4 gün geçirerek, hem Erciyes'i hem de Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı bulacak. Erciyes'i kışın uluslararası bir kayak merkezi, yazın da profesyonel kamp, antrenman ve spor merkezi yapmak için hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Erciyes DağıBisiklet TutkunlarıErciyes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Cerrahi Derneği Şanlıurfa'da doktorun darp edilmesini kınadı
Türk Cerrahi Derneği Şanlıurfa'da doktorun darp edilmesini kınadı
'Kozmik Odada Kumpas' davasında mütalaa açıklandı
'Kozmik Odada Kumpas' davasında mütalaa açıklandı
FETÖ şüphelisi astsubay gözaltına alındı
FETÖ şüphelisi astsubay gözaltına alındı
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Akar'dan TSK'ya veda mesajı
Akar'dan TSK'ya veda mesajı
Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'e sunulacak
Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'e sunulacak
Muratbey’den doğal beslenmeye destek
Muratbey’den doğal beslenmeye destek
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
Teröristlere yardım eden şüpheliye hapis istemi
Teröristlere yardım eden şüpheliye hapis istemi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ