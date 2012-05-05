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Birlikte 7 Mayıs'ta yargılanacaklar

"İrtica ile Mücadele Eylem Planı" ve birinci "Ergenekon" davalarıyla birleşen ikinci "Ergenekon" davası, 7 Mayıs'ta yapılacak.

Birlikte 7 Mayıs'ta yargılanacaklar

"İrtica ile Mücadele Eylem Planı" ve birinci "Ergenekon" davalarıyla birleşen ikinci "Ergenekon" davası, 7 Mayıs'ta yapılacak.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 13:25
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Birlikte 7 Mayıs'ta yargılanacaklar
İSTANBUL - "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" ve birinci "Ergenekon" davalarının ikinci "Ergenekon" davasıyla birleştirilmesinin ardından, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 61'i tutuklu 256 sanık 7 Mayıs'ta bir arada yargılanacak.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" ve birinci "Ergenekon" davalarının ikinci "Ergenekon" davasıyla birleştirilmesinin ardından 61'i tutuklu 256 sanık Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 7 Mayıs'ta Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılacak olan ikinci "Ergenekon" davasının 177. duruşmasında bir araya gelecek.
"İrtica ile Mücadele Eylem Planı" ve birinci "Ergenekon" davasının, ikinci "Ergenekon" davasıyla birleşmesiyle, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 61'i tutuklu 256 sanık hakkındaki 16 ayrı iddianame bir araya getirildi.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 05:26
Anahtar Kelimeler:
7 Mayıs
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