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'Birlik ruhunu Anadolu'ya, dünyaya haykıracağız'

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Erdoğan, "26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. 24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta olacağız. Etkinliklerimiz olacak. Birlik ruhunu, ümmet şuurunu yeniden gür sesle bütün Anadolu'ya, dünyaya haykırmış olacağız." dedi.

'Birlik ruhunu Anadolu'ya, dünyaya haykıracağız'

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Erdoğan, "26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. 24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta olacağız. Etkinliklerimiz olacak. Birlik ruhunu, ümmet şuurunu yeniden gür sesle bütün Anadolu'ya, dünyaya haykırmış olacağız." dedi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:48
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'Birlik ruhunu Anadolu'ya, dünyaya haykıracağız'

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. Yıl Dönümü Anma Programı" etkinlikleri kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısı, Malazgirt ilçesindeki "1071 Zafer Atını" önünde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, Muş'a geldikleri ekiple, Malazgirt etkinliğinin geçen seneden çok daha düzenli hazırlanması üzerine çalıştıklarını söyledi.

26 Ağustos'ta Malazgirt'te çok müstesna bir gün yaşayacaklarını, Türkiye'nin birlik tablosunu orada yeniden dünyaya haykıracaklarını vurgulayan Erdoğan, bin yıl önce Malazgirt ile kazanılan zaferin Anadolu'nun kapılarını açtığını anımsattı.

Malazgirt'in şehit kanlarıyla sulanırken cephede Türk, Kürt, Arap ve ümmetin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anadolu toprakları böylelikle aslında İslam ümmetinin de vatanı oldu. Bizim sancaktarlığımızda Türk milleti, Cumhurbaşkanımızın dediği 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışı bin yıl önceki ruha yaslanmaktadır. Biz sırtımızı başkaları gibi başka yerlere değil, bu inanca, bu birlik ruhuna yaslıyoruz. Çanakkale'de yaşadığımız ruh Malazgirt'e, Alparslan'ın ordusundaki ruha, Kudüs önlerindeki Selahaddin'in ordusundaki ruha yaslanmaktadır. Türkiye'nin son 15-16 yılda ortaya koyduğu yükseliş, yeniden diriliş ve şahlanış tam da bu ruha dayanmaktadır."

"Birlik ruhunu Anadolu'ya, dünyaya haykıracağız"

"Şu anda Türkiye'ye çeşitli mihraklardan yapılan taarruzların nedeni Türkiye'deki bu ruhun yeniden canlanması, dirilmesidir. Birliğimizin, kenetlenmemizin, dayanışmamızın oluşturacağı gücün maalesef düşmanlarımız bizden daha çok farkındalar." diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Çanakkale Zaferi'nin büyük ihtişamla kutlandığını, gençlerin Çanakkale'yi, şehitliği ziyaret ederek, o birlik ruhunu yaşadığını ifade etti.

Erdoğan, şimdi Malazgirt'i de Çanakkale'nin kutlanış ihtişamının yanına, onunla yarışır şekilde koymak için yola çıktıklarını belirterek, Okçular Vakfı olarak bu konuda bütün ilgili kurumların desteğine başvurduklarını, devletin bütün kurumlarının da Malazgirt Zaferi'nin adına yakışır şekilde kutlanması için seferber olduğunu aktardı.

Kentte hazırlıkların yapılmasında büyük emek harcayan vali, kaymakam ve yerel idarecilere teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. 24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta olacağız. Etkinliklerimiz olacak. Birlik ruhunu, ümmet şuurunu yeniden gür sesle bütün Anadolu'ya, dünyaya haykırmış olacağız. Bu, bölge için büyük bir turizm potansiyeli, kültürel zenginlik, hareketlilik oluşturacak. Bu kardeşlik ruhunu yeniden düşünmemiz lazım. 'İnananlar kardeştir' buyuruyor Rabbimiz. O zaman birinin arkasından konuştuğumuzda bunu neden yaparız, emanete ihanet ettiğimizde bunu neden yaparız, Müslümanların hukukunu korumadığımızda acaba neyi düşünerek yaparız, bu iç muhasebeleri yapmamız gerekiyor.

Bireysel anlamda kendi kendimizi hesaba çekmemiz gerekiyor. Allah, 'Siz kendinizi değiştirmedikçe benim rahmetim size isabet etmez...' Millet olarak bu birlik kardeşlik şuurunu yaşatmamız lazım. Düşmanlıkları, dedikoduları, hıyanetleri değil. Biz ne zaman birliğimizi yücelttik, Allah bize zaferler yazdı. Ne zaman birbirimize düştük, aramıza tefrika tohumları ekildi, o zaman zelil olduk. Yeniden diriliş hikayesi yazmak istiyorsak 21. yüzyıla damgamızı milletçe vurmak istiyorsak yeniden birlik olmak zorundayız. İnşallah Malazgirt kutlamalarımızın güçlenmesi bunun işaretçisi olsun."

Konuşmaların ardından Erdoğan, Yıldız ve Kayacan, "Ya Hak" diyerek geleneksel oklarla menzil atışları yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolunun Fethi 1071 Malazgirt Zaferinin 947. Yıl Dönümü Anma ProgramıBilal Erdoğan
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