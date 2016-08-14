BİRLİK OLMAYI, BERABER OLMAYI, MİLLET OLMAYI TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK

MEVZUBAHİS OLAN VATAN İSE, GERİSİ TEFERRUATTIR
Önce Vatan Gazetesi Avcılar, Kısıklı, Eyüp Sultan, Bağcılar, Taksim’de yönetici ve yazar kadrosuyla halkın aydınlatılması ve birlik, beraberlik ruhuna katkı için, meydanlarda Demokrasi Nöbeti’ne tam destek verdi
Genel Yayın Yönetmenimiz Funda Akosman Erman, “Darbe girişimi hepimizi şok etti. Tüm milletimiz birleşip asırlardır olduğu gibi bir tehlike anında tek yumruk oldu” diye konuştu
Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı
30 Temmuz 2016 Taksim’de bayraklarımız, tişörtlerimiz ve pankartlarımızla katıldığımız mitingte bizi yalnız bırakmayan Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu: “15 Temmuz gecesinde yaşananlar, Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan ne kadar ciddi bir tehdit altında olduğunu göstermesi açısından, çok önemli dersler içeren bir deneyim olmuştur.”
Taksim’deki Demokrasi Nöbeti’ne Yazarımız Oben Özaydın da destek verdi
Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Yapımcı-Yönetmen Murat Uygur, “Çok derin üzüntü duyduğumuz dehşet verici bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü hepimiz bir geminin içindeyiz. Türkiye, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hepimizindir. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grubun başlattığı ve Türk Milletinin sokaklara dökülmesiyle püskürtülen darbe girişimini kınıyoruz.” dedi.
Yazarlarımızdan, Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu
Genel Yayın Yönetmenimiz Funda Akosman Erman Demokrasi Nöbeti’ne katılarak coşkulu kalabalığa seslendi. “Biz böyle birlik ve beraberlik içinde oldukça kimse bizi bölemez”
İstanbul AK Parti İl Başkanı Selim
Temurci’dan duygusal konuşma
İstanbul AK Parti İl Başkanı Dr. Selim Temurci, yaptığı duygusal konuşmada, meydanlarda, demokrasi nöbetinde ülkemizin tüm renklerinin kucaklaştığını vurguladı.
Demokrasi nöbetimize yazarlarımızdan ve okurlarımızdan derlediğimiz bazı yorumlar
Karanlık günlerimizde Sultanahmet Meydanı'nda onbinlere hitap eden Halide Edip'i anımsadım. Önce VATAN yazı ailesi olarak seninle iftihar ediyoruz, sevgili Funda Erman Akosman.
Ülkemin üzerinde kara bulutların dolaştığı günlerde Sultanahmet Meydanı'nda toplanan yüzbinleri vatan savunmasına çağıran Halide Edip'i rahmet ve saygıyla anarken, Önce VATAN yazı ailesi olarak, Genel Yayın Müdürümüz Funda Erman Akosman'a, duygularımıza tercüman olduğu için teşekkür ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızda da, Cumhuriyet'imizin yükseliş döneminde de ülkemizin kaderini omuzlayan kadınlarımız baş tacımızdır.
Mustafa Kemal Sallı
İşte ülkemin insanı. İşte Atatürk'e ve cumhuriyetimize sahip çıkan adınlarımız, erkeklerimiz, genç ve yaşlılarımız. Atatürk sevdalısı insanlarımız. Ve işte ÖNCE VATAN GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ FUNDA ERMAN AKOSMAN, Cumhuriyetimizin yetiştirdiği aydın Türk kadını. Diliyorum dünya var olduğu sürece böylesine cesur Türk kadınlarımızın sesi hep var olsun.
Bin yaşa Sayın FUNDA ERMAN AKOSMAN...
Erdal Sümengen
Tek sloganımız ÖNCE VATAN, kalemimizle yer aldığımız gazetemiz Önce Vatan Gazetesi , meydanlarla tek slogan ÖNCE VATAN... TC Funda Erman Önce Vatan nabzı için, demokrasi için, bugünlerde "Ben" değil, "Biz" olmak için, tek yürek, tek bilek, tek nabız resmiyle demokrasi mitingde bulunduğun için ve bu coşkuyu bizlere de yaşattığın için her daim ÖNCE VATAN diyen bu kalbimle gönül dolusu teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
Dilek Ejder
Funda hanımı gönülden kutluyorum önce VATAN gazetesi aile ferdi olarak her zaman ülkemizin birlik ve beraberliğinden yanayız kahrolsun darbeciler ve darbe yanlıları cennet ülkemizin değerini bilelim ülkemize her zaman sahip çıkalım... İşte bu günlerde cesur yürek vatansever Türk hanımlarını halkımızın yanında onlara seslenirken görmek ne mutlu..
Aykut Ünker
Gurur duydum. Binlerce kişiye hitap etmek öz güven ister. Tebrik ederim.
Mehmet Paker
Örnek kadın, örnek anne, örnek evlat, örnek arkadaş, örnek iş kadını, örnek vatandaş, örnek türk kadın...
Özlem Çetinkaya
Tebrik ederim Funda Hanım. Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak onur duydum. Hangi parti ve dini inanışa mensup olursak olalım, tek yürek olunması gereken günlerdeyiz.
Ayşe Manav
Ne mutlu bize.
Ne mutlu Akosman ailesine.. Böyle bir hayırlı evlat yetiştirmiş.
Hayrettin Demirel
Sizi ailecek kutluyorum.
İnci Ertürk
Gururumsun sen benim.
Demet Özdemir
Helal olsun meydanlarda demokrasi nöbetinde Funda Hanım
Murat Uygur
Haber: FUNDA AKOSMAN ERMAN
Önce Vatan Gazetesi Avcılar, Kısıklı, Eyüp Sultan, Bağcılar, Taksim’de yönetici ve yazar kadrosuyla halkın aydınlatılması ve birlik, beraberlik ruhuna katkı için, meydanlarda Demokrasi Nöbeti’ne tam destek verdi
Genel Yayın Yönetmenimiz Funda Akosman Erman, “Darbe girişimi hepimizi şok etti. Tüm milletimiz birleşip asırlardır olduğu gibi bir tehlike anında tek yumruk oldu” diye konuştu
Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı
30 Temmuz 2016 Taksim’de bayraklarımız, tişörtlerimiz ve pankartlarımızla katıldığımız mitingte bizi yalnız bırakmayan Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu: “15 Temmuz gecesinde yaşananlar, Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan ne kadar ciddi bir tehdit altında olduğunu göstermesi açısından, çok önemli dersler içeren bir deneyim olmuştur.”
Taksim’deki Demokrasi Nöbeti’ne Yazarımız Oben Özaydın da destek verdi
Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Yapımcı-Yönetmen Murat Uygur, “Çok derin üzüntü duyduğumuz dehşet verici bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü hepimiz bir geminin içindeyiz. Türkiye, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hepimizindir. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grubun başlattığı ve Türk Milletinin sokaklara dökülmesiyle püskürtülen darbe girişimini kınıyoruz.” dedi.
Yazarlarımızdan, Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu
Genel Yayın Yönetmenimiz Funda Akosman Erman Demokrasi Nöbeti’ne katılarak coşkulu kalabalığa seslendi. “Biz böyle birlik ve beraberlik içinde oldukça kimse bizi bölemez”
İstanbul AK Parti İl Başkanı Selim
Temurci’dan duygusal konuşma
İstanbul AK Parti İl Başkanı Dr. Selim Temurci, yaptığı duygusal konuşmada, meydanlarda, demokrasi nöbetinde ülkemizin tüm renklerinin kucaklaştığını vurguladı.
Demokrasi nöbetimize yazarlarımızdan ve okurlarımızdan derlediğimiz bazı yorumlar
Karanlık günlerimizde Sultanahmet Meydanı'nda onbinlere hitap eden Halide Edip'i anımsadım. Önce VATAN yazı ailesi olarak seninle iftihar ediyoruz, sevgili Funda Erman Akosman.
Ülkemin üzerinde kara bulutların dolaştığı günlerde Sultanahmet Meydanı'nda toplanan yüzbinleri vatan savunmasına çağıran Halide Edip'i rahmet ve saygıyla anarken, Önce VATAN yazı ailesi olarak, Genel Yayın Müdürümüz Funda Erman Akosman'a, duygularımıza tercüman olduğu için teşekkür ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızda da, Cumhuriyet'imizin yükseliş döneminde de ülkemizin kaderini omuzlayan kadınlarımız baş tacımızdır.
Mustafa Kemal Sallı
İşte ülkemin insanı. İşte Atatürk'e ve cumhuriyetimize sahip çıkan adınlarımız, erkeklerimiz, genç ve yaşlılarımız. Atatürk sevdalısı insanlarımız. Ve işte ÖNCE VATAN GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ FUNDA ERMAN AKOSMAN, Cumhuriyetimizin yetiştirdiği aydın Türk kadını. Diliyorum dünya var olduğu sürece böylesine cesur Türk kadınlarımızın sesi hep var olsun.
Bin yaşa Sayın FUNDA ERMAN AKOSMAN...
Erdal Sümengen
Tek sloganımız ÖNCE VATAN, kalemimizle yer aldığımız gazetemiz Önce Vatan Gazetesi , meydanlarla tek slogan ÖNCE VATAN... TC Funda Erman Önce Vatan nabzı için, demokrasi için, bugünlerde "Ben" değil, "Biz" olmak için, tek yürek, tek bilek, tek nabız resmiyle demokrasi mitingde bulunduğun için ve bu coşkuyu bizlere de yaşattığın için her daim ÖNCE VATAN diyen bu kalbimle gönül dolusu teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
Dilek Ejder
Funda hanımı gönülden kutluyorum önce VATAN gazetesi aile ferdi olarak her zaman ülkemizin birlik ve beraberliğinden yanayız kahrolsun darbeciler ve darbe yanlıları cennet ülkemizin değerini bilelim ülkemize her zaman sahip çıkalım... İşte bu günlerde cesur yürek vatansever Türk hanımlarını halkımızın yanında onlara seslenirken görmek ne mutlu..
Aykut Ünker
Gurur duydum. Binlerce kişiye hitap etmek öz güven ister. Tebrik ederim.
Mehmet Paker
Örnek kadın, örnek anne, örnek evlat, örnek arkadaş, örnek iş kadını, örnek vatandaş, örnek türk kadın...
Özlem Çetinkaya
Tebrik ederim Funda Hanım. Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak onur duydum. Hangi parti ve dini inanışa mensup olursak olalım, tek yürek olunması gereken günlerdeyiz.
Ayşe Manav
Ne mutlu bize.
Ne mutlu Akosman ailesine.. Böyle bir hayırlı evlat yetiştirmiş.
Hayrettin Demirel
Sizi ailecek kutluyorum.
İnci Ertürk
Gururumsun sen benim.
Demet Özdemir
Helal olsun meydanlarda demokrasi nöbetinde Funda Hanım
Murat Uygur
Haber: FUNDA AKOSMAN ERMAN
Önce Vatan Gazetesi
Son Güncelleme: 12.08.2016 10:19