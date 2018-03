BİRLİK OLMAYI, BERABER OLMAYI, MİLLET OLMAYI TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK

Demokrasi nöbetimize yazarlarımızdan ve okurlarımızdan derlediğimiz bazı yorumlar





Karanlık günlerimizde Sultanahmet Meydanı'nda onbinlere hitap eden Halide Edip'i anımsadım. Önce VATAN yazı ailesi olarak seninle iftihar ediyoruz, sevgili Funda Erman Akosman.

Ülkemin üzerinde kara bulutların dolaştığı günlerde Sultanahmet Meydanı'nda toplanan yüzbinleri vatan savunmasına çağıran Halide Edip'i rahmet ve saygıyla anarken, Önce VATAN yazı ailesi olarak, Genel Yayın Müdürümüz Funda Erman Akosman'a, duygularımıza tercüman olduğu için teşekkür ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızda da, Cumhuriyet'imizin yükseliş döneminde de ülkemizin kaderini omuzlayan kadınlarımız baş tacımızdır.

Mustafa Kemal Sallı





İşte ülkemin insanı. İşte Atatürk'e ve cumhuriyetimize sahip çıkan adınlarımız, erkeklerimiz, genç ve yaşlılarımız. Atatürk sevdalısı insanlarımız. Ve işte ÖNCE VATAN GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ FUNDA ERMAN AKOSMAN, Cumhuriyetimizin yetiştirdiği aydın Türk kadını. Diliyorum dünya var olduğu sürece böylesine cesur Türk kadınlarımızın sesi hep var olsun.

Bin yaşa Sayın FUNDA ERMAN AKOSMAN...

Erdal Sümengen





Tek sloganımız ÖNCE VATAN, kalemimizle yer aldığımız gazetemiz Önce Vatan Gazetesi , meydanlarla tek slogan ÖNCE VATAN... TC Funda Erman Önce Vatan nabzı için, demokrasi için, bugünlerde "Ben" değil, "Biz" olmak için, tek yürek, tek bilek, tek nabız resmiyle demokrasi mitingde bulunduğun için ve bu coşkuyu bizlere de yaşattığın için her daim ÖNCE VATAN diyen bu kalbimle gönül dolusu teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.

Dilek Ejder



Funda hanımı gönülden kutluyorum önce VATAN gazetesi aile ferdi olarak her zaman ülkemizin birlik ve beraberliğinden yanayız kahrolsun darbeciler ve darbe yanlıları cennet ülkemizin değerini bilelim ülkemize her zaman sahip çıkalım... İşte bu günlerde cesur yürek vatansever Türk hanımlarını halkımızın yanında onlara seslenirken görmek ne mutlu..

Aykut Ünker



Gurur duydum. Binlerce kişiye hitap etmek öz güven ister. Tebrik ederim.

Mehmet Paker



Örnek kadın, örnek anne, örnek evlat, örnek arkadaş, örnek iş kadını, örnek vatandaş, örnek türk kadın...

Özlem Çetinkaya



Tebrik ederim Funda Hanım. Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak onur duydum. Hangi parti ve dini inanışa mensup olursak olalım, tek yürek olunması gereken günlerdeyiz.

Ayşe Manav



Ne mutlu bize.

Ne mutlu Akosman ailesine.. Böyle bir hayırlı evlat yetiştirmiş.

Hayrettin Demirel



Sizi ailecek kutluyorum.

İnci Ertürk



Gururumsun sen benim.

Demet Özdemir



Helal olsun meydanlarda demokrasi nöbetinde Funda Hanım

Murat Uygur