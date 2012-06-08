Birlik-beraberlik mesajı

AĞRI

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile Ağrı Valisi Ali Yerlikaya'nın onurlarına verdiği yemeğe katıldı.

Gül, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde yemeğin verildiği salona gelişinde eşi Hayrünnisa Gül ile şehit ve gazi yakınlarının masalarına giderek onlarla tokalaştı.

Ağrılılardan gördüğü ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti yemeğe katılanlara aktaran Gül, şunları kaydetti:

''Hepsi bu ülkenin en değerli ve aziz vatandaşlarıdır. Memleketimiz çok büyüktür. Her vilayetin kendine has özellikleri var. Allah beni Kayseri'de, sizi Ağrı'da yarattı. Bunlar bizim elimizde değil, ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin asil vatandaşlarıyız, eşitiz. Birbirimizin arasında fark yoktur. Birbirimizi anlamamız lazım. Ben kendimi Ağrılıların yerine koymam, öyle düşünmem lazım. Ağrılıların da kendilerini Kayserililerin yerine koyması lazım. O zaman bu memleketin iyiliği ve zenginliği için ne kadar çok çalışmamız gerektiğini anlayacağız.''

Cumhurbaşkanı Gül, terör meselesinin ülkenin gündeminden çıkması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:''Tüm vatandaşlar birbirine eşittir, asil vatandaşlardır. Bunların hepsi bizim zenginliklerimizdir, dedik. Yarın Ahmedi Hani'nin türbesini ziyaret edeceğiz. O da bizim zenginliğimizdir. Dolayısıyla Türkiye'nin eski sıkıntıları, demokratik standartlarımızın düşüklüğünden olabilir. Ama görüyorsunuz bu demokratik standartlar da yükseliyor. Memlekete sahip çıkmanın ilk yolu terörü ülkenin gündeminden çıkarmaktır."