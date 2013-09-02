Birleşmiş Siviller'den

ANKARA



Birleşmiş Siviller Platformu üyeleri ellerinde taşıdıkları Rabia işaretli dövizlerle Çankaya'da bulunan BM binası önünde bir araya geldi. Grup adına basın açıklaması yapan Sümeyra Yerkel, Filistin, Bosna, Arakan, Libya, Suriye ve Mısır gibi bir çok ülkede mazlumların öldürüldüğünü hatırlattı.



"Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği daha kaç zalimin zulmüne sessiz kalacak" ifadesini kullanan Yerkel, BM heyetinin Şam'da bulunduğu sırada Esed'in kimyasal silah kullandığını söyledi. Yerkel, Mısır'da milletin iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle görevden alınmasına ses çıkarmayanların, Esed'e cesaret verdiklerini öne sürdü.



Yerkel, "Tüm dünya karşılarında olsa cesaret edebilir miydi zalimler vahşete? Peki, insanlığınıza dönebilmeniz için daha kaç yüz bin insanın ölmesi gerekiyor. Yoksa bu vahşetler Müslümanlara yapıldığı için mi bu kadar umursamazsınız? Bunlar Batılı insanlara yapılsaydı da aynı umursamazlık örneğini gösterecek miydiniz?" diye konuştu.



BM'nin 1948 yılında yayımladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin üçüncü maddesinde "Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır" ifadesinin yer aldığını söyleyen Yerkel, "Hani Mısırlıların, Suriyelilerin yaşama hakkı? Onların hürriyet ve kişi emniyeti nerede?" diye sordu.



İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 9. maddesinde de "Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez" cümlesinin bulunduğunu dile getiren Yerkel, "Mısır'ın seçilmiş ve meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin alıkonulmasına neden sessiz kaldınız? Bizim için artık Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, hiçbir fonksiyonu olmayan bir oluşumdan ibarettir" ifadelerini kullandı.



Yerkel, insan hakları, demokrasi ve eşitlik gibi kavramların sadece Batılılar için geçerli olduğunu kavradıklarını belirterek, Mısır'daki darbeyi, Suriye'deki vahşeti kınayamayan BM ve ve Avrupa Birliği'ni kınadıklarını bildirdi.



Yerkel'in konuşmasının ardından gruptakiler, kağıttan hazırladıkları barışı simgeleyen kuşları BM binası önüne bıraktılar. Grup üyeleri, yanlarında getirdikleri beyaz kurdelaları BM önündeki tellere bağlarken, dövizleri de bina önüne bıraktı.





AA