Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Birleşmiş Siviller'den "BM" protestosu

Birleşmiş Siviller Platformu üyeleri, Mısır ve Suriye'deki olaylarla ilgili Birleşmiş Milletleri protesto etti

Birleşmiş Siviller'den "BM" protestosu

Birleşmiş Siviller Platformu üyeleri, Mısır ve Suriye'deki olaylarla ilgili Birleşmiş Milletleri protesto etti

02 Eylül 2013 Pazartesi 08:49
767 Okunma
Birleşmiş Siviller'den
ANKARA

Birleşmiş Siviller Platformu üyeleri ellerinde taşıdıkları Rabia işaretli dövizlerle Çankaya'da bulunan BM binası önünde bir araya geldi. Grup adına basın açıklaması yapan Sümeyra Yerkel, Filistin, Bosna, Arakan, Libya, Suriye ve Mısır gibi bir çok ülkede mazlumların öldürüldüğünü hatırlattı.

"Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği daha kaç zalimin zulmüne sessiz kalacak" ifadesini kullanan Yerkel, BM heyetinin Şam'da bulunduğu sırada Esed'in kimyasal silah kullandığını söyledi. Yerkel, Mısır'da milletin iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle görevden alınmasına ses çıkarmayanların, Esed'e cesaret verdiklerini öne sürdü.

Yerkel, "Tüm dünya karşılarında olsa cesaret edebilir miydi zalimler vahşete? Peki, insanlığınıza dönebilmeniz için daha kaç yüz bin insanın ölmesi gerekiyor. Yoksa bu vahşetler Müslümanlara yapıldığı için mi bu kadar umursamazsınız? Bunlar Batılı insanlara yapılsaydı da aynı umursamazlık örneğini gösterecek miydiniz?" diye konuştu.

BM'nin 1948 yılında yayımladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin üçüncü maddesinde "Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır" ifadesinin yer aldığını söyleyen Yerkel, "Hani Mısırlıların, Suriyelilerin yaşama hakkı? Onların hürriyet ve kişi emniyeti nerede?" diye sordu.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 9. maddesinde de "Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez" cümlesinin bulunduğunu dile getiren Yerkel, "Mısır'ın seçilmiş  ve meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin alıkonulmasına neden sessiz kaldınız? Bizim için artık Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, hiçbir fonksiyonu olmayan bir oluşumdan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Yerkel, insan hakları, demokrasi ve eşitlik gibi kavramların sadece Batılılar için geçerli olduğunu kavradıklarını belirterek, Mısır'daki darbeyi, Suriye'deki vahşeti kınayamayan BM ve ve Avrupa Birliği'ni kınadıklarını bildirdi.

Yerkel'in konuşmasının ardından gruptakiler, kağıttan hazırladıkları barışı simgeleyen kuşları BM binası önüne bıraktılar. Grup üyeleri, yanlarında getirdikleri beyaz kurdelaları BM önündeki tellere bağlarken, dövizleri de bina önüne bıraktı.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 08:50
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Siviller
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ