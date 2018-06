"Birinci turda seçimin tamamlanacağına inanıyorum"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Birinci turda cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın daha önce aldığı oyun ötesinde bir oy alacağına inanıyorum ama cumhurbaşkanlığı bir kubbe. Kubbenin havada kalması için Meclisin de yani sütunların da güçlü olması lazım. O noktada da güzel netice olacağına yine inanıyorum." dedi.

Kahraman, Meclisin ön bahçesine yapılacak 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın temel atma törenine katıldı.

Anıtın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak gayesiyle yaptırılacağını belirten Kahraman, kabus gecesinin öncesi ve sonrasından gerekli dersleri çıkarmak ve hatırdan uzak tutmamak gerektiğini ifade etti.

O meşum gecede, milletin bir ihanetle karşılaştığını dile getiren Kahraman, hainliğin düşük ahlaklı alçakların özelliği olduğunu söyledi.

FETÖ'nün iki yıl önce gerçekleştirmeye çalıştığı 15 Temmuz ihanetinin, tarihin mühim dönüm noktalarından olduğunu vurgulayan Kahraman, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara çağırdığını, Başbakan Binali Yıldırım'ın hükümetinin başında olduğunu, kendisinin de TBMM Başkanı olarak Meclisi açtığını anlattı.

Görevlerinin gereğini yaptıklarını ve gemilerini terk etmediklerini dile getiren Kahraman, o gece Meclisin, siyasi partilerin, milletvekillerinin, ordunun, güvenlik güçlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, din görevlilerinin, meydanları dolduran topyekün milletin büyük bir imtihan verdiğine işaret etti.

O gece millet ve devletin omuz omuza vererek FETÖ'cü hainlerin ihanetini bertaraf ettiğini söyleyen Kahraman, "O meşum gece, sıradan bir gece değildi. Semalarımızda silahlı kuvvetlerimizin üniformalarını giymiş sinsi şebeke mensupları tarafından kullanılan bomba yüklü uçaklar ve helikopterler kendi milletinin bağrına ateş açtı. Caddelerimizde tanklar ve zırhlı araçlar yürüdü." diye konuştu.

"Hepsi birer destan kahramanı"

Milletin vergileriyle alınan uçaklardan atılan bombalar ve helikopterlerden sıkılan mermilerle 251 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 193 kişinin yaralandığını anımsatan Kahraman, bu kişilerin hepsinin birer destan kahramanı olduğunu ifade etti.

"Millet, vatan, devlet, bayrak" diyerek meydanları doldurup hürriyet ve demokrasiye sahip çıkanları şehit eden hainlerin, hesap verdiğini ve vermeye devam edeceğini vurgulayan Kahraman, "Kalpleri ve gönülleriyle Pensilvanya'daki ihanet karargahıyla birlikte plan yapan millet ve devlet düşmanları ile emperyalist güçler ve onlarla birlikte hareket edenler, suçlarının cezasını mutlaka çekeceklerdir." dedi.

Din istismarcısı, topluma nifak sokan, pek çok ailenin perişan olmasına sebep olan, hedefine ulaşmak için her türlü yalana, iftiraya başvuran proje örgütü FETÖ'nün örümcek ağı gibi olduğunu söyleyen Kahraman, şöyle devam etti:

"Ülkemizde yıllar içinde her sahada, demokraside, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, haberleşmede, sanayileşmede meydana gelen pozitif gelişmelerin ve bunun oluşturduğu her alandaki büyümenin ürküttüğü çevreler, bu örgütü ve diğerlerini kullanmaktadır. Burada meydana getireceğimiz abidevi eser ile şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız, hürriyet ve bağımsızlığımıza uzanan ellere lanet okuyacağız. Bu eser, bir yönüyle bizlere uğradığımız ihaneti hatırlatırken, diğer yönüyle geleceğin muhasebesini yapmamıza imkan sunacaktır. Ömer Halisdemirleri, Erol Olçokları, Ahmet Özsoyları, 251 şehidimizi temsilen göğe yükselip ayyıldızımızda birleşen elleri temsil eden bu anıt, bizlere birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu hatırlatacaktır."

15 Temmuz'da milli birliğin bozulmak istenildiğini ancak bunun başarılamadığını ifade eden Kahraman, "İsmi değişik, FETÖ, PKK, DEAŞ ama hedefi aynı olan diğer hainler, katiller, bizi hedeflerimizden uzaklaştıramayacaklardır. Kolayları zor kılacak olsalar da hedefimize ulaşmamızı engelleyemeyeceklerdir. Güçlü Türkiye, büyük Türkiye hedefimize mutlaka ulaşacağız." dedi.

Kahraman soruları yanıtladı

Törenin ardından Kahraman ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da Şeref Holü'nde bombalardan zarar gören alanda açılan ve o geceye ait fotoğraflarla zarar gören eşyaların yer aldığı "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı sergiyi gezdi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kahraman, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, 24 Haziran'ın çok önemli bir tarih olduğunu, değişen anayasanın yürürlüğe girmesi için karar verileceğini söyledi.

Bu seçimin şimdiye kadarki seçimlerin çok ötesinde bir mana taşıdığına dikkati çeken Kahraman, şunları kaydetti:

"Ben, biliyorsunuz TBMM Başkanı olarak siyasi faaliyetlere katılmıyordum ama Meclisin tatil edilmesi ve benim de serbest olmam doğdu. Meclis Başkanı olmak demek bir siyasi parti mensubiyetinin ötesinde adil karar vermek demek ama bir partiyle alakası kesiliyor demek değil. İstiyorum ki Türkiye bu seçimi birlik, beraberlik içinde örnek olarak tamamlar. Öyle tamamlayacağına inanıyorum. Birinci turda cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın daha önce aldığı oyun ötesinde bir oy alacağına inanıyorum ama cumhurbaşkanlığı bir kubbe. Kubbenin havada kalması için Meclisin de yani sütunların da güçlü olması lazım. O noktada da güzel netice olacağına yine inanıyorum. Mühim olan Türkiye, demokratik sistem içinde, cumhuriyet rejimi içinde, hür inançlı, hür fikirli, fikrini ifade edebilen insanların olduğu, hürriyetler bahçesinde oturan insanların ülkesi olsun. İnsanlar hem hür olsunlar hem tok olsunlar. Ne tok esirler ne hür açlar ülkesi olmasın. Gelişmeler gayet güzel, siyasi çalışmalar yapılıyor. Siyasetin icabı bazı kırılmalar olabilir ama sonunda herkes kardeş olduğunun, aynı çatı altında olduğunun şuuru içinde olur. Sandık demokrasi demektir sandığın sonucuna herkes uymak zorundadır. Güzel bir netice çıkacağına inanıyorum."

Kahraman, bir gazetecinin "Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in twitter üzerinden yaptığı anket tartışmaya neden oldu. Cumhur İttifakı dışında kalanları terörist olarak değerlendirdi ki CHP'nin suç duyurusu var." sözleri üzerine, "Onu Melih Bey'e soracaksınız. Bir siyasi parti hukuken varsa ve tüzüğü tasdik edilmişse sandığa hürmet demokrasiye hizmettir. Tasnif hadisesi, şahısların kendi tasnifi olabilir ama genel manada böyle bir tasnife ben girmem. Hepsinin niyeti Türkiye'nin iyiliğidir. Kim ki Türkiye'de bir yerlere seçilmiştir, hiçbirisi ülkenin zarar görmesini istemez, bayrağının inmesini istemez, hepsi vatanı için çalışır. Gel geç bir dünyadayız. Baki kalan hoş bir seda. Ben o noktada öylesine keskin beyanlarda bulunacak değilim." dedi.