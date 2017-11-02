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Bireysel emeklilik de cinsiyet değiştirme de Diyanetin gündeminde

Diyanet İşleri Başkanlığının dini konularda en yüksek karar ve danışma organı Din İşleri Yüksek Kurulu, bireysel emeklilikten altın hesabına, beyin ölümü ve ötenaziden cinsiyet değiştirmeye kadar farklı alanlardaki konuları gündemine aldı.

Bireysel emeklilik de cinsiyet değiştirme de Diyanetin gündeminde

Diyanet İşleri Başkanlığının dini konularda en yüksek karar ve danışma organı Din İşleri Yüksek Kurulu, bireysel emeklilikten altın hesabına, beyin ölümü ve ötenaziden cinsiyet değiştirmeye kadar farklı alanlardaki konuları gündemine aldı.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:50
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Bireysel emeklilik de cinsiyet değiştirme de Diyanetin gündeminde

TBMM - Diyanet İşleri Başkanlığının dini konularda en yüksek karar ve danışma organı Din İşleri Yüksek Kurulu, bireysel emeklilikten altın hesabına, beyin ölümü ve ötenaziden cinsiyet değiştirmeye kadar farklı alanlardaki konuları gündemine aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı bütçesi için hazırladığı kitapta, Din İşleri Yüksek Kurulunun 2017 yılında gerçekleştirdiği hizmetler ile önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi planladığı hizmet ve faaliyetlere yer verildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlar tarafından e-posta, mektup, faks ve Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı telefonlarıyla sorulan soruları yatınladı.

Bu yılın ilk yarısında telefonla günlük ortalama 100 vatandaşa, faks ve mektup yoluyla 368 soruya, e-posta yoluyla da 405 soruya cevap verildi.

Yeni kuşakların anlayabileceği nitelikte yayınlar hazırlamayı da amaçlayan Yüksek Kurul, ateizm, deizm, agnostisizm konularında gençlere yönelik 2 adet yayın hazırlamayı planlıyor.

Kurul ayrıca Müslüman azınlıkların ve mültecilerin sorunlarıyla ilgili yayın ile engellilerle ilgili ilmihal çalışmasını tamamlamayı, hac, umre ve kurban konularının ele alındığı bir kitapçık çıkarmayı, Kudüs rehberi hazırlamayı hedefliyor.

DEAŞ, FETÖ/PDY gibi oluşumlar hakkında toplantılar

Türkiye ve dünyada dini argümanları kullanarak barışı tehdit eden hareketlerle ilgili çalışma yapmayı amaçlayan Yüksek Kurulun, "yurt genelinde DEAŞ, FETÖ/PDY gibi oluşumlar hakkında müftülük personeli ve vatandaşlara 20 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek" de planlanan faaliyetleri arasında yer alıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulunun bu yıl içinde görüşeceği güncel dini meseleler de bütçe tasarısında sıralandı.

Kurulun gündeminde, bireysel emeklilik, forex, kasko, sigorta, altın hesabı, beyin ölümü ve ötenazi, helal gıda gibi konular bulunuyor.

Görüşülecek "güncel dini meseleler", şu şekilde sıralandı:

"İktisadi hayat ile ilgili konular, bireysel emeklilik, yardımlaşma yoluyla ev ve araba edinme sistemleri, trafik kazalarından doğan tazminatlar, factoring ve forfaiting uygulamalarının fıkhi boyutu, sukuk ve teverruk işlemleri, kredi kartıyla altın alım satımı, altın hesabı, gecikme zammı, kasko ve sigorta, internet üzerinden gerçekleştirilen akitler, forex, ibadet ile ilgili konular, kerahet vakitlerinin tespiti, tıp ve sağlık ile ilgili konular, genetik tanı, beyin ölümü ve ötanazi, cinsiyet değiştirmenin hükmü, helal gıda ile ilgili konular, hayvan kesim yöntemleri, yiyecek ve içeceklerdeki katkı maddeleri."

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyanetBireysel EmeklilikCinsiyet Değiştirme
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