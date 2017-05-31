Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ana darbe davasına ilişkin, "Bir tiyatro oynanıyor, bir tiyatro sahnesi gibi. Sanki TBMM'yi bombalayanlar onlar değilmiş gibi, sanki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Gölbaşı Özel Harekat Merkezini bombalayanlar onlar değilmiş gibi davranılıyor. İçeride darbecilerin halini görmek... Gerçekten büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride. Yüce Türk adaleti, inşallah hak ettikleri cezayı onlara verecektir." dedi.

Bakan Kaya, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın yargılandığı ana darbe davasını izlemek ve şehit yakınları ile gazilere destek vermek için, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi.

Duruşmaya ara verilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kaya, bakanlık olarak her zaman şehit yakınlarının, gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Bugün de şehit yakınlarına destek olmak için Silivri'ye geldiklerini ifade eden Kaya, "Onlar için hizmet etmek bizim için büyük bir şeref, büyük bir gurur." dedi.

Hain darbe teşebbüsünün, ülkeye karşı yapılmış çok alçakça bir girişim, milletin iradesine karşı yapılmış büyük bir kalkışma olduğunu dile getiren Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletin bu darbe girişimini geri püskürttüğünü ama bu alçak, hain darbecilerin adalet önünde hesap vereceğini, hak ettikleri cezayı alacaklarını söyledi.

"Büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride"

Mahkeme salonunda duruşmayı izlediğini anlatan Kaya, "Bir tiyatro oynanıyor, bir tiyatro sahnesi gibi. Sanki TBMM'yi bombalayanlar onlar değilmiş gibi, sanki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ni bombalayanlar onlar değilmiş gibi davranılıyor. İçeride darbecilerin halini görmek... Gerçekten büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride. Yüce Türk adaleti, inşallah hak ettikleri cezayı onlara verecektir." diye konuştu.

Devlet ve hükümet olarak, şehit yakınlarının yanında olduklarını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin aziz emanetlerine çıkmak bizim için bir gurur vesilesi. Silivri uzak bir yer. Bakanlık olarak buraya ring seferler koyduk, şehit yakınları, gaziler, müştekiler ve davayı izlemek isteyenlere her türlü hizmeti sunacağız. Ayrıca avukatlarımız burada. Onlar da davayı yakından takip ediyor. Bu millet, bu hain darbe girişimini geriye püskürttü, bu hain darbeciler adalet önünde en ağır cezayı alacaklar. Milletimiz müsterih olsun."

Bakan Kaya, açıklamasının ardından şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek, taleplerini dinledi.