Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97542
ALTIN
144.260
DOLAR
3.5287
STERLIN
4.5499
EURO
3.9638
Türkiye Kupası sahibini buluyor
Türkiye Kupası sahibini buluyor
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
'Demli çay kahve ve asitli içecekle oruç açmayın'
'Demli çay kahve ve asitli...

"Bir tiyatro oynanıyor, bir tiyatro sahnesi gibi"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, ana darbe davasına ilişkin "Bir tiyatro oynanıyor, bir tiyatro sahnesi gibi. Sanki TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Gölbaşı Özel Harekat Merkezini bombalayanlar onlar değilmiş gibi davranılıyor." dedi.

"Bir tiyatro oynanıyor, bir tiyatro sahnesi gibi"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, ana darbe davasına ilişkin "Bir tiyatro oynanıyor, bir tiyatro sahnesi gibi. Sanki TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Gölbaşı Özel Harekat Merkezini bombalayanlar onlar değilmiş gibi davranılıyor." dedi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 14:05
33 Okunma
"Bir tiyatro oynanıyor, bir tiyatro sahnesi gibi"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya15 Temmuz'daki darbe girişiminin ana darbe davasına ilişkin, "Bir tiyatro oynanıyor, bir tiyatro sahnesi gibi. Sanki TBMM'yi bombalayanlar onlar değilmiş gibi, sanki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Gölbaşı Özel Harekat Merkezini bombalayanlar onlar değilmiş gibi davranılıyor. İçeride darbecilerin halini görmek... Gerçekten büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride. Yüce Türk adaleti, inşallah hak ettikleri cezayı onlara verecektir." dedi.

Bakan Kaya, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın yargılandığı ana darbe davasını izlemek ve şehit yakınları ile gazilere destek vermek için, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi.

Duruşmaya ara verilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kaya, bakanlık olarak her zaman şehit yakınlarının, gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Bugün de şehit yakınlarına destek olmak için Silivri'ye geldiklerini ifade eden Kaya, "Onlar için hizmet etmek bizim için büyük bir şeref, büyük bir gurur." dedi.

Hain darbe teşebbüsünün, ülkeye karşı yapılmış çok alçakça bir girişim, milletin iradesine karşı yapılmış büyük bir kalkışma olduğunu dile getiren Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletin bu darbe girişimini geri püskürttüğünü ama bu alçak, hain darbecilerin adalet önünde hesap vereceğini, hak ettikleri cezayı alacaklarını söyledi.

"Büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride"

Mahkeme salonunda duruşmayı izlediğini anlatan Kaya, "Bir tiyatro oynanıyor, bir tiyatro sahnesi gibi. Sanki TBMM'yi bombalayanlar onlar değilmiş gibi, sanki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ni bombalayanlar onlar değilmiş gibi davranılıyor. İçeride darbecilerin halini görmek... Gerçekten büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride. Yüce Türk adaleti, inşallah hak ettikleri cezayı onlara verecektir." diye konuştu.

Devlet ve hükümet olarak, şehit yakınlarının yanında olduklarını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin aziz emanetlerine çıkmak bizim için bir gurur vesilesi. Silivri uzak bir yer. Bakanlık olarak buraya ring seferler koyduk, şehit yakınları, gaziler, müştekiler ve davayı izlemek isteyenlere her türlü hizmeti sunacağız. Ayrıca avukatlarımız burada. Onlar da davayı yakından takip ediyor. Bu millet, bu hain darbe girişimini geriye püskürttü, bu hain darbeciler adalet önünde en ağır cezayı alacaklar. Milletimiz müsterih olsun."

Bakan Kaya, açıklamasının ardından şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek, taleplerini dinledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanıFatma Betül Sayan Kaya15 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye sınırında bir terörist yakalandı
Suriye sınırında bir terörist yakalandı
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlığa bildirildi
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlığa bildirildi
Kandil ve Lice'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kandil ve Lice'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı zanlıları Silivri'de yargılanacak
Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı zanlıları Silivri'de yargılanacak
FETÖ'nün 'mahrem yapısı' iddianamesi hazır
FETÖ'nün 'mahrem yapısı' iddianamesi hazır
'Komşu' gürültüsüne son
'Komşu' gürültüsüne son

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ