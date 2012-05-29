Bir PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu

Bulanık Kaymakamı Ferit Görükmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulanık'ta PKK'lı bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Görükmez, şöyle konuştu:

"Kod adı 'Kendal' olan S.Ö isimli PKK'lı, Bulanık bağlı Rüstemgedik Beldesi nüfusuna kayıtlı. S.Ö bölgede uzun süreden beri aranıyordu. S.Ö'nün, Rüstemgedik Beldesi'nde oturan ailesine, teslim olacağına haber göndermesi bilgisine ulaşan güvenlik güçlerimiz, aileyle görüştü. Ailenin de girişimiyle terörist, Bulanık Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. S.Ö'nün sorgusu devam ediyor. İnşallah diğerleri de bundan örnek alarak gelip teslim olur."