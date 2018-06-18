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"Bir numaralı gündem maddemiz istihdam"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, iş gücü istatistiklerine ilişkin, "İşsizlik oranımız 10,1 olmuş. İstihdam kapasitemizi, istihdam oranlarımızı daha da artıracağız. Bir numaralı gündem maddemiz istihdam." dedi.

"Bir numaralı gündem maddemiz istihdam"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, iş gücü istatistiklerine ilişkin, "İşsizlik oranımız 10,1 olmuş. İstihdam kapasitemizi, istihdam oranlarımızı daha da artıracağız. Bir numaralı gündem maddemiz istihdam." dedi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:52
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"Bir numaralı gündem maddemiz istihdam"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iş gücü istatistiklerine ilişkin, "İşsizlik oranımız 10,1 olmuş. İstihdam kapasitemizi, istihdam oranlarımızı daha da artıracağız. Bir numaralı gündem maddemiz istihdam." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Jülide Sarıeroğlu
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