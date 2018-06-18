"Bir numaralı gündem maddemiz istihdam"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, iş gücü istatistiklerine ilişkin, "İşsizlik oranımız 10,1 olmuş. İstihdam kapasitemizi, istihdam oranlarımızı daha da artıracağız. Bir numaralı gündem maddemiz istihdam." dedi.