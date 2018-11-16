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Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 9-15 Kasım'da yurt içi ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 68 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 9-15 Kasım'da yurt içi ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 68 terörist etkisiz hale getirildi.

16 Kasım 2018 Cuma 17:06
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Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Son bir haftada yurt içi ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 68 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 9-15 Kasım tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda 68 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 6 piyade tüfeği, bir AT-4, bir AT-13, bir LAW tanksavar silahı, 5 bin 736 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 4 muhtelif mayın, 85 kilo amonyum nitrat, 56 kilo C-4 patlayıcı madde, 65 kilo tahrip kalıbı, iki el bombası, 9 muhtelif telsiz ele geçirildi, 24 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristlerce kullanılan 31 silah mevzisi, sığınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiği operasyonlarda, iki asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Hudut hattındaki operasyonlarda 93 litre kaçak akaryakıt, 17 bin 833 paket kaçak sigara, 19 cep telefonu ve bin 310 kaçak hayvan ele geçirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 585 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 293 mayın ve bin 639 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Münbiç bölgesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'te 15 Kasım 2018'de Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin 3'üncüsünü gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesiyle bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir." bilgisine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri68 TeröristEtkisiz
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