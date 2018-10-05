Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94447
ALTIN
238.254
DOLAR
6.1427
STERLİN
8.0077
EURO
7.0691
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
CHP'de İzmir heyecanı
CHP'de İzmir heyecanı

Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

05 Ekim 2018 Cuma 14:56
0 Okunma
Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halistores’tan Koltuk Örtüsü Önerileri Aldık!
Halistores’tan Koltuk Örtüsü Önerileri Aldık!
KASEİNOV’A KIRGIZİSTAN DEVLET NİŞANI
KASEİNOV’A KIRGIZİSTAN DEVLET NİŞANI
Vatan Aşkı C’esaret Pınarları ile Güç Bulacak
Vatan Aşkı C’esaret Pınarları ile Güç Bulacak
Cuma hutbesinde 'cenaze adabı' uyarısı
Cuma hutbesinde 'cenaze adabı' uyarısı
PKK'nın Belçika'daki gösterilerini düzenleyen zanlı Mersin'de tutuklandı
PKK'nın Belçika'daki gösterilerini düzenleyen zanlı Mersin'de tutuklandı
Darbe sanığı üs komutanı, Amerikalı generalin odasına sığınmış
Darbe sanığı üs komutanı, Amerikalı generalin odasına sığınmış
Ünlü İngiliz futbol kulübü Arsenal, Kırıkkale'den tuz istedi
Ünlü İngiliz futbol kulübü Arsenal, Kırıkkale'den tuz istedi
Giresun'da istihdama 'OSB' katkısı
Giresun'da istihdama 'OSB' katkısı
"Bugün ATAK varsa, İHA'larımızı konuşuyorsak irade sayesinde"
"Bugün ATAK varsa, İHA'larımızı konuşuyorsak irade sayesinde"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ