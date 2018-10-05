Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA
Genelkurmay Başkanlığınca son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığınca son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığınca son bir haftada, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 68 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA