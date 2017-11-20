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Bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, 13-20 Kasım'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 45'i ölü, 10'u sağ, üçü teslim olmak üzere 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, 13-20 Kasım'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 45'i ölü, 10'u sağ, üçü teslim olmak üzere 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:31
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Bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, 13-20 Kasım'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 45'i ölü, 10'u sağ, üçü teslim olmak üzere 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıOperasyonTerörist
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