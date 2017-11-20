Bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, 13-20 Kasım'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 45'i ölü, 10'u sağ, üçü teslim olmak üzere 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA
İçişleri Bakanlığından, 13-20 Kasım'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 45'i ölü, 10'u sağ, üçü teslim olmak üzere 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, 13-20 Kasım'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 45'i ölü, 10'u sağ, üçü teslim olmak üzere 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, 13-20 Kasım'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 45'i ölü, 10'u sağ, üçü teslim olmak üzere 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA