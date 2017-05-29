Bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 22-29 Mayıs'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 46'sı ölü 8'i teslim olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA
İçişleri Bakanlığınca, 22-29 Mayıs'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 46'sı ölü 8'i teslim olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, 22-29 Mayıs'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 46'sı ölü 8'i teslim olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, 22-29 Mayıs'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 46'sı ölü 8'i teslim olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA