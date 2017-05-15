Bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Ülke genelinde 8-15 Mayıs arasında düzenlenen terör operasyonlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 483 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 118, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla iki, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında bin 767, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da dört zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 38'i ölü, 3'ü sağ, 11'i teslim olmak üzere 52 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Kahramanmaraş, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de terör örgütü mensuplarınca kullanılan 49 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 50 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 2 ton 71 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 60 el bombası, 153'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 170 silah ve 132 bin 297 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 81 ilde 776 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 9 kilogram esrar, 94 kilogram eroin, 308 kilogram kokain, 29 kilogram eroin, 1 kilogram metamfetamin, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 12 kilogram afyon sakızı, 65 bin 300 uyuşturucu hap, 669 bin 704 paket kaçak sigara ve 79 ton 65 litre akaryakıt geçirildi, 2 bin 330 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 81 ilde gerçekleştirilen "Narko Sokak" operasyonları kapsamında, bin 238 şüpheli gözaltına alınırken, Türkiye genelinde 6 bin 73 okul ve çevresinde 10 bin 273 personelin katılımı ile "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim 2" uygulaması yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 155'i denizlerde olmak üzere 5 bin 169 kişi yakalanırken bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 47 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 341 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 558 kişiden 57’si gözaltına alındı.