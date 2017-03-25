Bir haftada 500 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığıunsurları, Akdeniz ve Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu faaliyetler kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurları tarafından 17-24 Mart'ta Akdeniz ve Kuzey Ege Grup Komutanlığının sorumluluk sahasındaki 14 olayda 500 kaçak göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalanırken, 11 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 203 kaçak göçmen denizden sağ olarak kurtarıldı.

17-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam 14 göç olayının 10'u Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, ikisi Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, diğer ikisi ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil güvenlik hava unsurları, jandarma ve emniyet ekiplerince, Çeşme, Ayvacık, Dikili, Edremit, Fethiye ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 10 göç olayında, 346 kaçak göçmen ve 18 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Gerçekleşen 14 göç girişiminin 4'ünde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 203 kaçak göçmen denizden sağ olarak kurtarılırken, 11 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.